Proseguono i concerti in Valnerina del Teatro Lirico Sperimentale

Questa sera, ore 21, piazza Urbani, Scheggino

A poco meno di una settimana dall’anteprima della 75ma Stagione Lirica Sperimentale EINE KLEINE MUSIK 2021 – GIOVANNI SEBASTIANO [Spoleto, Teatro Caio Melisso | venerdì 6 agosto ore 18.00, sabato 7 agosto ore 18.00 e ore 20.30], le voci del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” si preparano ad un nuovo concerto in Valnerina. Appuntamento per domani, domenica 1° agosto alle ore 21.00, in Piazza Carlo Urbani a Scheggino.

Il programma – ideato per l’occasione dal neo-condirettore artistico dell’Istituzione Enrico Girardi – prevede l’esecuzione di arie e duetti tratti da opere di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.

Ad esibirsi, i vincitori dei Concorsi “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici di Spoleto 2020 e 2021: Chiara Boccabella (soprano), Dyana Bovolo (mezzosoprano), Sara Cortolezzis (soprano), Nicola Di Filippo (tenore), Elena Finelli (soprano), Giorgia Teodoro (soprano) e Andrea Vincenti (tenore). Al pianoforte e presentazione, i Maestri Luca Spinosa e Lorenzo Masoni.

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti, per informazioni contattare segreteria.artistica@tls-belli.it o il numero 0743.221645. Ricordiamo al gentile pubblico che è necessario presentarsi muniti di mascherina, almeno 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, al fine di poter effettuare le rilevazioni previste dalle disposizioni antiCovid-19.

“Canto per la Rinascita” è un progetto promosso dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”, in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Umbria e i comuni di Cascia, Scheggino, Spoleto e Vallo di Nera. Sempre nell’ambito di questo progetto, è inoltre previsto un concerto a Vallo di Nera per martedì 17 agosto, alle ore 21.00.

Questa sera – sabato 31 luglio 2021, ore 19.00 – avrà luogo nel cortile di Palazzo Collicola un concerto parte del cartellone di “Spoleto d’Estate”. Questa serie di concerti, sempre nell’ambito del progetto “Canto per la Rinascita” e realizzati in collaborazione con il Comune di Spoleto, proseguirà nei giorni di martedì 3 e 13 agosto, alle ore 21.00, per poi concludersi domenica 18 agosto, alle ore 19.00. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito, su prenotazione . Per informazioni e prenotazioni scrivere a biglietteria@tls-belli.it.