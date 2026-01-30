Proseguono gli interventi di manutenzione nel territorio comunale

Proseguono gli interventi nel territorio comunale da parte di A.Se. Spoleto e Anima Verde srl.

Verde Il taglio dell’erba, con relativa pulizia e raccolta foglie, riguarderà questa settimana l’aiuola all’incrocio tra via Piazza d’Armi e via Pallucchi, via Pallucchi e l’area esterna alla pista di atletica e al Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota”. Parallelamente la ditta Anima Verde srl proseguirà il taglio dell’erba con raccolta foglie e relativa pulizia al parcheggio di via Giacomo Reggiani, in via 1 Maggio, in piazza Campello, ai giardini Due Pini e all’ingresso nord di Spoleto.

Strade Per quanto riguarda la sagomatura dei margini stradali e la regimentazione delle acque meteoriche sono previsti gli interventi lungo le strade di Messenano e Borgiano. In via Martiri della Resistenza e in via Giacomo Matteotti verrà effettuata la pulizia delle griglie e delle condotte di raccolta delle acque meteoriche, mentre le strade di Casamonaco e Santa Caterina saranno oggetto di lavori di sistemazione con la macchina tappabuche. La manutenzione meccanica delle griglie e dei pozzetti, con le conseguenti opere murarie necessarie, interesserà piazza Garibaldi e la strada di Acquaiura (qui, in particolare, è in programma il rifacimento del chiavicotto e la disostruzione dei tubi).

Lavori Per la manutenzione degli impianti elettrici, alla luce degli spettacoli in programma, è previsto il controllo giornaliero dell’impianto e delle lampade al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e al Complesso monumentale di San Nicolò (gli interventi al Teatro Caio Melisso Carla Fendi verranno effettuati al termine delle riprese della fiction Don Matteo), mentre a palazzo Spada e negli uffici della Polizia Locale (foto) è in programma l’ultimazione della verifica semestrale dell’impianto e dei quadri.

Scuole Per quanto riguarda le scuole, alla primaria di San Giovanni di Baiano (presso la sede temporanea dell’oratorio), all’Infanzia e alla primaria di Baiano, alla primaria Le Corone Tempo Pieno e alla primaria di via Visso verranno effettuati una serie di interventi relativi agli impianti elettrici, in particolare per lampade e prese di corrente non funzionanti, mentre alla primaria di San Martino in Trignano sono in programma alcuni interventi per la sistemazione degli infissi. Alla scuola di infanzia e alla primaria di Baiano, così come all’infanzia di via Visso verranno ultimati i lavori, avviati la scorsa settimana, per la pulizia delle gronde e delle coperture.

Per quanto riguarda la segnaletica verrà effettuato il controllo periodico per la chiusura della strada Ancaiano-Cese.