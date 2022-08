Proseguono gli incontri per la compilazione del dossier in vista della candidatura di Spoleto Capitale della Cultura 2025

Oggi tocca al Comitato tecnico Scientifico

Spoleto è tra le 16 città italiane che hanno presentato la manifestazione d’interesse al Ministero della Cultura ed entro il 13 settembre dovrà consegnare il dossier di candidatura che sarà sottoposto alla valutazione di una commissione di sette esperti di chiara fama nella gestione dei beni culturali.

Dopo la prima fase partecipativa avviatasi a luglio con incontri rivolti a cittadini, imprenditori e istituzioni culturali, associazioni, fondazioni e cooperative sociali, interessati a collaborare, si procede ora al perfezionamento del dossier in vista della scadenza di settembre.

Si terrà oggi, martedì 23 agosto, infatti, il primo incontro del Comitato tecnico Scientifico per esaminare e valutare le proposte artistico culturali presentate dai 54 soggetti coinvolti, per approfondire i contenuti ed esprimere gli indirizzi sulla redazione definitiva del dossier. Ad oggi sono pervenute 36 proposte ed entro la fine di agosto si prevede che ne potranno arrivare altre.

Il Comitato costituito con Decreto Sindacale con il compito di consulenza tecnico scientifica è composto da 10 membri, personalità che si sono contraddistinte nel mondo della cultura, delle arti e dell’ambiente a livello nazionale ed internazionale e che hanno particolare affinità e sensibilità con le tematiche del progetto culturale della città.

Giuseppe Roma, Docente, Direttore Generale del Censis, è stato nominato presidente e sarà coadiuvato nei lavori da Massimiliano Atelli, Professore, Procuratore regionale della Corte dei conti e presidente Commissione di Impatto ambientale (che non prenderà parte al primo incontro); Antonio Maria Enrico Brunori, dottore forestale giornalista ambientalista Segretario generale PEFC Italia; Maite Carpio Bulgari, regista e produttrice; Fausto Elisei, pro Rettore vicario dell’Università degli Studi di Perugia; Paola Macchi, direttrice amministrativa del Festival dei due Mondi di Spoleto; Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum del Terzo settore; Stefania Petrillo, docente dell’Università di Perugia; Marco Tonelli, direttore artistico di Palazzo Collicola e Monique Veaute, direttrice artistica del Festival dei due Mondi di Spoleto.

I componenti rimarranno in carica fino al 17/01/2023, data nella quale verrà proclamata la città che sarà “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2025. In caso di esito positivo, la carica si intende tacitamente rinnovata fino al 31/03/2026, fino alla chiusura complessiva del progetto.