Prosegue la tournée regionale del Teatro Lirico Sperimentale

L’Ammalato immaginario e la Serva padrona a Todi e Terni

Prosegue la 75ma Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria con i due ultimi appuntamenti del dittico di intermezzi settecenteschi L’AMMALATO IMMAGINARIO e LA SERVA PADRONA . Già da ieri, tutto esaurito per la recita di questa sera al Teatro Comunale di Todi, mentre sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per lo spettacolo di domani al Teatro Secci di Terni. Una tournée regionale molto impegnativa per le nuove voci del Teatro Lirico Sperimentale, coinvolte anche quest’anno in un cartellone ricco di appuntamenti che ha riscosso un grande successo sia per il pubblico umbro che per quello proveniente da altre realtà.

La direzione dell’Ensemble strumentale del Teatro Lirico di Spoleto è affidata al maestro Pierfrancesco Borrelli, mentre la regia e l’allestimento scenico a Andrea Stanisci. Luci di Eva Bruno e costumi di Clelia De Angelis. Maestro al cembalo Davor Krkljus.

Ne L’ammalato immaginario si alterneranno nella parte di Erighetta Chiara Boccabella e Giorgia Teodoro; nella parte di Don Chilone Alberto Petricca e Matteo Lorenzo Pietrapiana. In scena con loro il mimo Diletta Masetti. Ne La serva padrona il cast sarà composto da Elena Finelli ed Elena Salvatori nella parte di Serpina; Roberto Calamo e Luca Simonetti nella parte di Uberto; Valentino Pagliei sarà Vespone.

BIGLIETTI IN VENDITA presso le rivendite Ticket Italia (a Spoleto Box 25 – Piazza della Vittoria, 25 Tel. 0743.47967, aperto dal lunedì al sabato; dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Chiuso il sabato pomeriggio) e sul sito di Ticket Italia al seguente link: https://ticketitalia.com/teatro/75-stagione-lirica-sperimentale-2021. Per informazioni chiamare i numeri 0743.222889/338.8562727 oppure visitare i siti www.ticketitalia.com e www.tls-belli.it.

A TODI: biglietteria Teatro Comunale (ex Bar Teatro) il 23 settembre dalle ore 16.00 alle ore 18.30; il 24 settembre dalle ore 16.00 a inizio spettacolo.

A TERNI biglietteria Teatro Secci, aperta il 25 settembre dalle ore 16.30 a inizio spettacolo.