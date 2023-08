Prosegue la stagione dello Sperimentale con una serata liederistica e il dittico ” A Hand of Bridge” e “I due timidi”

Due opere legate da un fil rouge con la città di Spoleto e dal forte legame

tra gli autori Barber, Menotti, Rota e Cecchi D’Amico

Teatro Nuovo di Spoleto

dal 1 al 3 settembre 2023

Appuntamento questa sera, lunedì 28 agosto ore 21.00 nella sala Monterosso di Villa Redenta, con Operalieder 2023 – “Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori”. Musiche di Franz Schubert. Protagonisti della serata liederistica il maestro Antonio Vicentini (pianoforte) e le nuove voci dello Sperimentale: Mariapaola Di Carlo soprano, Veronica Aracri mezzosoprano, Simone Van Seumeren contralto, Paolo Mascari tenore, Davide Peroni baritono, Davide Romeo basso.

Prosegue la 77ma Stagione del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto e dell’Umbria con due opere degli anni ‘50 in dittico: A Hand of Bridge – musica di Samuel Barber e libretto di Gian Carlo Menotti – e I due timidi – musica di Nino Rota e libretto di Suso Cecchi D’Amico – in scena al Teatro Nuovo di Spoleto venerdì 1 e sabato 2 settembre 2023 alle ore 20.30 e domenica 3 settembre 2023 alle ore 17.00. Giovedì 31 agosto 2023, alle ore 20.30, sarà presentata un’anteprima dello spettacolo, limitatamente ai Due timidi. La durata complessiva dello spettacolo è di circa 70 minuti.

Nel suo saggio sul dittico, Angela Annese sottolinea più volte lo stretto legame tra gli autori: «Samuel Barber (West Chester, 9 marzo 1910 – New York, 23 gennaio 1981), Gian Carlo Menotti (Cadegliano Viconago, 7 luglio 1911 – Monte Carlo, 1° febbraio 2007) e Nino Rota (Milano, 3 dicembre 1911 – Roma, 10 aprile 1979), sono accomunati dall’esperienza di formazione americana ma non solo: Barber e Menotti uniti in un lungo sodalizio artistico e affettivo nato proprio a Filadelfia; Rota e Menotti, fanciulli di prodigioso talento nella Milano dei primi anni Venti, sodali da allora attraverso un arco temporale giunto a compiersi a Spoleto». Entrambe le opere, infatti, hanno un forte legame con la città umbra: il breve divertissement di Barber venne rappresentato in prima mondiale il 17 luglio del 1959 al Festival dei Due Mondi di Spoleto, mentre l’opera di Rota – inizialmente composta per radio nel 1950 – vide la scena nella storica ripresa in occasione della 27ma stagione dello Sperimentale, con la direzione musicale dello stesso Rota. «A suggellare l’incontro – continua Annese – la comune amica Suso Cecchi d’Amico (Roma, 21 luglio 1914 – 31 luglio 2010), sceneggiatrice tra i grandi della storia del cinema, legata a Rota dall’adolescenza e per sempre da un fraterno profondo affetto ma anche da stima e amicizia a Menotti e a Barber».

«Le due opere che compongono il dittico – commenta il regista Giorgio Bongiovanni – sono in apparenza molto diverse. Decisamente americana, non solo nel testo, ma anche nell’ambientazione, A Hand of Bridge è una storia senza azione, che avviene nei pensieri dei personaggi. I due timidi invece è una tipica commedia “all’italiana”, con italianissimi scambi di persona ed equivoci. Eppure si coglie immediatamente un tema conduttore che percorre le due opere: i personaggi non riescono a comunicare, sono costretti a una terribile solitudine, che è la solitudine della nostra condizione umana. I giocatori di bridge intorno al tavolo giocano insieme, ma in realtà ciascuno è immerso nei propri pensieri, problemi, sogni, aspirazioni. Allo stesso modo i due giovani innamorati timidi non riescono a dichiararsi il loro amore e finiscono per sposare accidentalmente altre persone che non amano. E così la diversità diventa ricchezza; la differenza di stile, di ambienti, di lingue, racconta la stessa storia, dolce e amara, delle nostre esistenze».

Dirige l’O.T.Li.S Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale il maestro Gian Rosario Presutti. Regia di Giorgio Bongiovanni, scene di Andrea Stanisci, costumi di Clelia De Angelis e le luci di Eva Bruno.

Interpreti dello spettacolo e della stagione sono i cantanti risultati vincitori e idonei dei Concorsi 2022 e 2023, oltre ad altri selezionati dalla Direzione artistica tra i cantanti che si sono presentati alle audizioni e quelli delle scorse edizioni. In A Hand of Bridge Davide Peroni e Dario Sogos saranno David; Elena Antonini e Alessia Merepeza Geraldine; Jesus Hernandez e Paolo Mascari Bill; Veronica Aracri e Antonia Salzano Sally. Nei Due timidi Marco Gazzini sarà Il Narratore; Elena Antonini e Alessia Merepeza Mariuccia; Francesco Domenico Doto e Oronzo d’Urso Raimondo; Veronica Aracri e Antonia Salzano La signora Guidotti; Jesus Hernandez e Paolo Mascari Il dottor Sinisgalli; Virginia Cattinelli e Simone Van Seumeren La madre di Mariuccia; Davide Romeo Vittorio; Chiara Guerra Lucia; Aloisia De Nardis Maria; Federica Tuccillo Lisa; Paolo Mascari e Jesus Hernandez Un pensionante.

Maestri collaboratori: Dahyun Kang, Mauro Presazzi, Pablo Salido Pulido, Lucia Sorci, Lorenzo Tomasini e Antonio Vicentini. Personale tecnico del TLS.

La conferenza di presentazione dello spettacolo si terrà a Spoleto, venerdì 1 settembre alle ore 18.00, presso la Galleria Polid’Arte (ingresso da piazza della Signoria).

