Prosegue la preparazione del Perugia Primavera

A Cattolica vittoria per 7-3 nell’allenamento congiunto con i locali

Giungono note più che positive dall’allenamento congiunto tra la Primavera del Perugia e il Cattolica, formazione che milita nel girone B del campionato di Eccellenza in Emilia-Romagna, squadra più esperta e ben organizzata.

Termina 7-3 per i ragazzi di Formisano il confronto che si è disputato al “Calbi” di Cattolica. Finalmente si rivedono i tanti assenti delle prime uscite con la squadra che ora può contare su Moro, Cicioni, Giunti, Sulejmani, Lo Giudice e Seghetti tutti insieme dall’inizio.

Nei primi 20 minuti il Perugia è padrone del campo, riconoscibile ed efficace tanto che il punteggio dice già 0-4 con le reti di Buzzi, Viti, Sulejmani e Seghetti, che poi timbrerà il cartellino di nuovo nella ripresa. Il primo parziale termina 1-4 per i biancorossi, che nel secondo tempo nonostante i tanti cambi tengono comunque bene il campo e passano altre tre volte per il 3-7 finale, decretato dal rigore trasformato da Polizzi. Morale alto e testa alla prima uscita ufficiale in programma mercoledì 31 agosto al Centro Sportivo “Paolo Rossi” nella gara di Timvision Cup contro la vincente del primo turno preliminare tra Ascoli e Imolese. Poi si penserà a preparare l’insidiosa trasferta di Pisa per l’esordio in campionato in programma sabato 10 settembre.

CATTOLICA: Del Prete (12’ st Stella), Dinielli (1’ st Togni), Zaghini (19’ pt Maretti (30’ st Rea)), Renzi, Omanga, Lo Bianco (1’ st Giosuè), Cuomo (12’ st Aryo), Bombino (12’ st Stellato), Bardeggia (12’ st Pruccioli), Gambino (12’ st Gravina), Pantaleoni. A disp.: Gaston, Barbini, Bergnesi, D’Andrade, Pellegrini, Cosmai. All.: Zanini

PERUGIA: Moro (32’ st Bulgarelli), Viti (10’ st Samba), Souare (1’ st Komuda – 32’ st Patrignani), Dieye Baka (16’ st Torri), Cicioni (25’ st Ascani), Giunti (25’ st Di Rienzo), Buzzi (1’ st Polizzi (32’ st Rondolini)), Lo Giudice (1’ st Ronchi), Sulejmani (16’ st Lickunas), Seghetti (9’ st Diallo), Dalla Valle (16’ st Romagnoli). All.: Formisano.

RETI: 4’ pt Buzzi (P), 7’ pt Viti (P), 15’ pt Sulejmani (P), 17’ pt e 9’ st Seghetti (P), 41’ pt Renzi (C), 5’ st Pantaleoni (C), 16’ st Komuda, 21’ st Stellato, 32’ st Polizzi (rig.) (P).