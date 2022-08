Prosegue la partnership tra Perugia Calcio e Connesi

Il Dg Matarazzo: “Tredici anni di una grande collaborazione. Significa che questa azienda ha condiviso con il Perugia Calcio un percorso di crescita e sviluppo”

A.C. Perugia Calcio affida a Connesi la gestione delle tecnologie per gli eventi sportivi al “Renato Curi”.

Per l’operatore di telecomunicazioni si tratta di una riconferma. Da tredici anni infatti, è al fianco dei biancorossi come fornitore unico per tutti i servizi di connettività internet, telefonia e ICT e sarà digital partner anche per la prossima stagione calcistica 2022/2023 di serie B.

Allo stadio, lo staff del Perugia Calcio, la stampa, i fotografi e gli operatori della tv, possono contare sull’affidabilità delle migliori tecnologie per la telecomunicazione di Connesi che ha reso possibile il cablaggio in fibra ottica del Curi, annoverandolo tra i primi e i pochi stadi in Italia a beneficiare della connettività a banda ultra – larga, attualmente alla velocità di 1 Gigabit/s.

Connesi ha installato anche un ponte radio a frequenze licenziate per la connettività di backup, garantendo così la continuità della connessione anche in caso di guasti accidentali.

I servizi di connettività offerti insieme a quelli di telefonia e ICT, sono stati estesi anche alla biglietteria, agli uffici, al GOS, al Museo del Perugia Calcio e al settore giovanile.

Il mix delle tecnologie messe a disposizione da Connesi, nel tempo si sono rivelate essenziali e all’avanguardia per tutti gli operatori della stampa e della tv presenti alle partite, consentendo loro di condividere in real time gli aggiornamenti dei match.

La rete Wi-Fi dedicata agevola infatti le attività dei giornalisti in sala stampa, così come quella riservata ai fotografi a bordo campo, per l’invio degli scatti in tempo reale.

Un supporto tecnico e tecnologico dunque, che attraversa gli anni e negli anni si rafforza, portando il Perugia Calcio al costante rinnovo della collaborazione con Connesi, digital partner innovativo e affidabile.

Attilio Matarazzo, direttore generale A.C. Perugia Calcio ha dichiarato: “Tredici anni di una grande collaborazione. Significa che questa azienda ha condiviso con il Perugia Calcio un percorso di crescita e sviluppo. Per noi si tratta di una partnership importantissima perché Connesi risolve tanti problemi ad una struttura come la nostra che ha bisogno di essere supportata costantemente da realtà serie e professionali”.

“Siamo molto felici di proseguire la collaborazione con il Perugia Calcio e di vedere rinnovata la loro fiducia nei confronti della nostra azienda di anno in anno”, spiega Nicolò Bartolini, CEO di Connesi. “Siamo stati tra i primi operatori di telecomunicazioni in Italia a cablare uno stadio in fibra ottica e siamo orgogliosi che il mix delle tecnologie di nostra proprietà possa agevolare il lavoro di tutta la macchina organizzativa, della società e dei media, rispondendo a pieno alle esigenze tecnologiche necessarie per affrontare il campionato di serie B”.