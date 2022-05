Prosegue la campagna di fundraising per il campo sportivo Passo Parenzi

È possibile donare tramite la piattaforma gofundme. L’obiettivo è raggiungere 20.000 euro

Avviare una raccolta fondi per finanziare l’intervento di riqualificazione del campo di basket di Passo Parenzi, adiacente la scuola media Luigi Pianciani. È questo il progetto promosso dal Rotaract di Spoleto insieme all’associazione ‘Giovanni Parenzi’ e patrocinato dal Comune di Spoleto.

L’obiettivo del crowfunding, avviato a fine aprile sulla piattaforma gofundme.com da Michele Calai, responsabile del progetto per conto del Rotaract Spoleto, è di riuscire a raccogliere i 20.000 euro mancanti rispetto agli oltre 30.000 necessari per realizzare l’intervento.

Il Rotaract ha già raccolto circa 14.000 euro, coinvolgendo il mondo dello sport e realizzando, grazie alla donazione di alcune magli, delle lotterie benefiche che hanno permesso di mettere insieme le risorse per finanziare la prima parte dell’intervento. I fondi già ottenuti dal Rotaract sono infatti sufficienti per realizzare il massetto in cemento: il crowfunding sula piattaforma Gofundme.com serve ad ottenere le risorse sufficienti per completare le finiture del campo di gioco.

Anche il sindaco Andrea Sisti, dopo l’appello dell’assessore Luigina Renzi, del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2, Mario Lucidi e del presidente dell’associazione ‘Giovanni Parenzi’, Piero Meduri ha voluto invitare la città a sostenere la raccolta fondi:”L’iniziativa è molto meritevole e va aiutata, chiaramente ognuno nella misura di quello che può, ma l’impegno di questi ragazzi e di queste ragazze a favore della città va comunque sostenuto”.

Anche la scuola media Pianciani e l’associazione Giovanni Parenzi, che ha il campo in concessione dal Comune, stanno lavorando per diffondere al massimo l’iniziativa.