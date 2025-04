Prorogata al 29 aprile la chiusura del sottopasso di Madonna di Lugo

I lavori per il raddoppio della tratta ferroviaria Spoleto – Campello sulla linea Orte – Falconara, proseguiranno fino alle ore 5.00 di martedì 29 aprile. Causa maltempo l’intervento richiede un giorno lavorativo in più rispetto a quanto comunicato in precedenza.

La circolazione veicolare e pedonale in via Sandro Pertini e via Flaminia all’altezza del sottopasso ferroviario, sarà quindi deviata su percorsi alternativi fino alle ore 5.00 del 29 aprile.

Nello specifico in via Sandro Pertini – via Flaminia nel tratto di strada comunale sottostante il sottopasso ferroviario, dalle ore 7.00 del 25 alle ore 5.00 del 29 aprile, la circolazione veicolare e pedonale sarà vietata con deviazione su percorsi alternativi segnalati con apposita segnaletica verticale in entrambi i sensi di marcia, in avvicinamento all’area di cantiere che indicherà le strade da percorrere e la distanza dall’interruzione.

Per raggiungere via Sandro Pertini dalla rotatoria dello Svincolo Nord (intersezione con via Flaminia e via Pietro Conti), sarà possibile procedere verso la rotatoria presente all’altezza della scuola Villa Redenta, proseguire in via Caduti di Nassirya, superare la rotatoria di via Piazza D’Armi in direzione San Sabino, prendere la SS685 Tre Valli allo svincolo San Sabino-Crociferro ed uscire dalla SS685 Tre Valli, allo svincolo che porta a Madonna di Lugo in via Sandro Pertini.

In via Flaminia, nel tratto tra lo Svincolo Nord e via Sandro Pertini, la circolazione sarà vietata ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

In via Sandro Pertini, nel tratto compreso tra l’intersezione di via Piancianina e sottopasso ferroviario, la circolazione sarà consentita ai soli residenti e mezzi di soccorso.

Il servizio di trasporto pubblico sarà deviato sul nuovo percorso concordato e autorizzato.