“Pronta la lista dei buoni e dei cattivi!”

Per le forze di maggioranza del Comune, non è importante ciò che dici, ma chi lo dice.

Due mesi fa, a nostra firma (Grifoni, Bececco, Cretoni, Dottarelli, Imbriani e Profili), è stata presentata una mozione sui temi sanitari, per il miglioramento dei servizi ospedalieri e del territorio. La stessa mozione era aperta alla condivisione di tutti gli altri gruppi consiliari che, però, si son guardati bene dal firmarla.

Nel Consiglio Comunale lo stesso Grifoni, a nome di tutti i firmatari, aveva poi chiesto di poter discutere con carattere di urgenza tale documento. La richiesta, ritenuta di buon senso, è stata però respinta dalla maggioranza che ha preferito rinviare il tutto alla Commissione Comunale di competenza, con la motivazione di approfondirne i contenuti e vedere di trovare una linea comune.

Tale iter è stato da noi accettato, condividendo il fatto che, quando si parla di ospedale, occorre trovare di più i punti che uniscono da quelli che dividono.

Son passate settimane ma, nonostante i reiterati solleciti, tale Commissione non è stata convocata.

Al suo posto è spuntata improvvisamente una seconda mozione, sempre riguardante temi sanitari, questa volta presentata dai consiglieri Piccioni, Cintioli e Loretoni.

Come prassi vuole, è stata inserita all’ultimo punto dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale ma, nella seduta di ieri, i tre firmatari di tale documento, hanno legittimamente richiesto di parlarne con carattere di urgenza.

Stessa, identica, situazione della precedente mozione.

Ebbene, a differenza di quanto accaduto qualche settimana fa, in questa occasione la maggioranza, non ha deciso di inviare la stessa in Commissione, come opportunità, correttezza comportamentale e istituzionale avrebbe voluto, ma ha accettato di discuterla subito, alla faccia di quel famoso, necessario, approfondimento utile per poter uscire con un documento unitario che avrebbe rafforzato la richiesta stessa.

Morale della favola: solo con due Assessori presenti insieme al Sindaco, fra assenti, astenuti, voti contrari e non partecipazioni al voto, la mozione è stata approvata con appena 12 voti favorevoli, ovvero il 47% del totale.

Vi sembra un buon risultato?

Anziché usare la forza dell’arroganza, vista la similitudine delle due mozioni, non era preferibile confrontarsi per trovare una quadra comune e uscire unanimi?

Però questo serve ora a qualcuno per stilare la lista dei buoni e dei cattivi, e a qualcun altro per continuare la campagna elettorale sulla pelle della sanità e dei cittadini.

Spoleto, lì 1 luglio 2025 I CONSIGLIERI COMUNALI

Maria Elena Bececco Alessandro Cretoni Alessandra Dottarelli Sergio Grifoni Paolo Imbriani Gianmarco Profili.