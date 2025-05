(DMN) – è la partita che vale una stagione. Foligno-Spoleto, la finalissima dei play off del campionato di Promozione si giocherà sabato 24 marzo, alle 16.15, allo stadio Enzo Blasone di Foligno. I Falchetti, secondi classificati in campionato, avranno a disposizione due risultati su tre al termine degli eventuali tempi supplementari, per lo Spoleto di Alessandro Cavalli (foto), invece, per approdare nel Campionato di Eccellenza regionale, sarà utile soltanto la vittoria.