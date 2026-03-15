Promozione, la Clitunno Ducato in rimonta sulla Rivo Subasio: 3-2

Bella vittoria per la Clitunno Ducato allenata da Fausto Ricci, che supera 3-2 il Rivo Subasio, formazione di Rivotorto di Assisi , al termine di una bella. Gli ospiti passano in vantaggio al 4’ del primo tempo con Boni, ma nella ripresa i padroni di casa ribaltano il risultato: Stella firma l’1-1 al 15’, poi Gjinaj realizza una doppietta al 17’ e al 27’. Nel finale Passeri accorcia al 36’, ma non basta.
Con questi tre punti la Clitunno Ducato sale a 46 punti e resta nelle zone alte della classifica, con il turno di riposo ancora da osservare. In testa restano Torgiano (56), Assisi (52) e Campitello (47), dietro la formazione azzurro-verde c’è il Bevagna a 32.
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