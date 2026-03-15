Promozione, la Clitunno Ducato in rimonta sulla Rivo Subasio: 3-2

  • Redazione
  • Marzo 15, 2026
  • Calcio
  • Letto 74

    • Bella vittoria per la Clitunno Ducato allenata da Fausto Ricci, che supera 3-2 il Rivo Subasio, formazione di Rivotorto di Assisi , al termine di una bella. Gli ospiti passano in vantaggio al 4’ del primo tempo con Boni, ma nella ripresa i padroni di casa ribaltano il risultato: Stella firma l’1-1 al 15’, poi Gjinaj realizza una doppietta al 17’ e al 27’. Nel finale Passeri accorcia al 36’, ma non basta.

    Con questi tre punti la Clitunno Ducato sale a 46 punti e resta  nelle zone alte della classifica, con il turno di riposo ancora da osservare. In testa restano Torgiano (56), Assisi (52) e Campitello (47), dietro la formazione azzurro-verde c’è il Bevagna a 32.

    Share

    Articolo precedente

    Mud&Glory Academy protagonista al “Trocco del Lupo Trail”: podi e grande partecipazione

    Articolo successivo

    Eccellenza, Boudaas e Canalicchio rimontano, ma lo Spoleto pareggia a Terni: 2-2

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....