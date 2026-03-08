Promozione, la Clitunno Ducato cala il tris a Sangemini

  • Marzo 8, 2026
  • Calcio
    • Vittoria netta della Clitunno Ducato, che espugna il campo del Sangemini con un secco 3-0. Gli uomini di Fausto Ricci (nella foto di archivio di DMN) partono forte e passano subito in vantaggio al 4’ del primo tempo con Stella. Al 28’ arriva il raddoppio firmato Gjinaj che indirizza la gara.

    Nella ripresa la Clitunno chiude definitivamente i conti: al 4’ Crispini sigla il terzo gol e blinda il risultato.

    Con questo successo la Clitunno Ducato sale a quota 43 punti in classifica, confermando il buon momento della squadra.

