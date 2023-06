Nei prossimi giorni verra’ ufficializzato l’intero staff con le varie conferme dei giocatori

La società ASD DUCATO SPOLETO – si legge in una nota inviata in redazione – comunica che la conduzione tecnica della Prima Squadra per la Stagione Sportiva 2023/2024 è stata affidata a Mister GOFFREDO CAROCCI a cui va un caloroso benvenuto. Nei prossimi giorni verra’ ufficializzato l’intero staff con le varie conferme dei giocatori.