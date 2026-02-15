Promozione, colpo Clitunno-Ducato: Biocco al 90’ stende lo Sporting Terni

  • Redazione
  • Febbraio 15, 2026
  • Calcio
  • Letto 85

    • Nel 22° turno del campionato di Promozione Girone B, la Clitunno-Ducato di Fausto Ricci espugna il campo dello Sporting Terni con una vittoria pesantissima. Allo stadio di Terni finisce 0-1 per i biancazzurroverdi al termine di una gara combattuta e decisa nel finale.

    A far esplodere di gioia la formazione di Ricci è Biocco, che al 45’ della ripresa trova il guizzo vincente e regala tre punti d’oro alla Clitunno-Ducato. 

    Tre punti fondamentali per la Clitunno-Ducato, che continua la sua corsa nel girone B con rinnovata fiducia e grande determinazione.

    Share

    Articolo precedente

    Eccellenza, Spoleto, un’altra beffa in casa: l’Angelana passa di misura (0-1)

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla