Promozione, colpo Clitunno-Ducato: Biocco al 90’ stende lo Sporting Terni

Nel 22° turno del campionato di Promozione Girone B, la Clitunno-Ducato di Fausto Ricci espugna il campo dello Sporting Terni con una vittoria pesantissima. Allo stadio di Terni finisce 0-1 per i biancazzurroverdi al termine di una gara combattuta e decisa nel finale.
A far esplodere di gioia la formazione di Ricci è Biocco, che al 45’ della ripresa trova il guizzo vincente e regala tre punti d’oro alla Clitunno-Ducato.
Tre punti fondamentali per la Clitunno-Ducato, che continua la sua corsa nel girone B con rinnovata fiducia e grande determinazione.
Lascia un commento