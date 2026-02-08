Promozione, Clitunno Ducato, stop a Marsciano

Nonostante il risultato pesante, la Clitunno Ducato esce dal campo di Marsciano con la consapevolezza di un percorso di campionato che resta solido e positivo. Nella sfida valida per la 21ma gionata del campionato di Promozione, i padroni di casa della Nestor si sono imposti per 3-0 grazie alle reti di Miccio al 3’ , dell’ex Perugia Del Sante al 38’ e di Librizzi al 39’.

Una gara nata in salita e decisa tutta nel primo tempo, ma che non cancella quanto di buono fatto finora dalla squadra allenata da Fausto Ricci ( nella foto di copertina). La Clitunno Ducato rimane infatti a quota 37 punti, saldamente in zona play off, confermandosi protagonista di una stagione di alto livello.