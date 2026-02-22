Promozione, Clitunno Ducato, passo falso interno: il Deruta passa 3-1

Nel 23° turno del campionato di Promozione Girone B arriva una sconfitta interna per la Clitunno Ducato, superata 3-1 dal Deruta.

Gli ospiti partono forte e nel primo tempo colpiscono due volte: al 10’ con Piselli e al 28’ con Pal, mettendo subito in salita la gara per i ragazzi di Ricci (foto) . Nella ripresa la Clitunno Ducato prova a rientrare in partita e accorcia le distanze al 12’ con A. Cuna, riaprendo momentaneamente il confronto. A chiudere i conti è ancora Piselli, che al 29’ trasforma un calcio di rigore per l’1-3 definitivo.

Nonostante lo stop, la Clitunno Ducato resta a quota 40 punti in classifica, mantenendo la quarta posizione alle spalle di Torgiano (52), Assisi (51) e Campitello (43).