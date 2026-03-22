Promozione, Clitunno Ducato ko a Campitello: buon avvio, poi il crollo

  • Redazione
  • Marzo 22, 2026
  • Calcio
  • Letto 66

    • Giornata amara per la Clitunno Ducato, sconfitta 4-1 sul campo del Campitello nella 26ª di Promozione, Girone B. Eppure l’avvio era stato promettente, con il vantaggio firmato da Cuna al 5’ del primo tempo. La reazione dei padroni di casa è stata però immediata e devastante: Zamporlini ribalta il risultato con una doppietta (11’ e 39’), in mezzo il gol di Latini al 32’. Nella ripresa, Bellini chiude i conti al 48’.

    La squadra di mister Fausto Ricci (foto) resta a quota 46 punti, scivolando dietro le prime tre della classifica, mentre il Campitello consolida il terzo posto.

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    A Cannara prevale la serenità della Ducato

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....