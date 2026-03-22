Promozione, Clitunno Ducato ko a Campitello: buon avvio, poi il crollo

Giornata amara per la Clitunno Ducato, sconfitta 4-1 sul campo del Campitello nella 26ª di Promozione, Girone B. Eppure l’avvio era stato promettente, con il vantaggio firmato da Cuna al 5’ del primo tempo. La reazione dei padroni di casa è stata però immediata e devastante: Zamporlini ribalta il risultato con una doppietta (11’ e 39’), in mezzo il gol di Latini al 32’. Nella ripresa, Bellini chiude i conti al 48’.

La squadra di mister Fausto Ricci (foto) resta a quota 46 punti, scivolando dietro le prime tre della classifica, mentre il Campitello consolida il terzo posto.