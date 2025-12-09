Promo “Fedelissimi” per La SpoletoNorcia in MTB: grande adesione nel Primo Step e forte ritorno dei ciclisti storici

Con soddisfazione Il Comitato Organizzatore de La SpoletoNorcia in MTB comunica i risultati della promozione “Fedelissimi”, riservata a chi aveva già partecipato ad almeno un’edizione dell’evento MTB.

Sono quasi 300 i ciclisti già iscritti all’edizione 2026 – quest’anno in calendario per il 2 giugno.

L’iniziativa FEDELISSIMI — prevista in due step con quote agevolate (€ 45 e € 50) — ha registrato un’ottima risposta, consolidando la comunità dei “repeater”.

Disponibili ancora 100 pettorali fino al 14 dicembre: I FEDELISSIMI che non sono riusciti ad aderire al primo step, avranno ancora una chance e potranno iscriversi con uno sconto di 25 Euro, attraverso il link ricevuto in newsletter, prima dell’apertura ufficiale iscrizioni del 15 dicembre.