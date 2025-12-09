Promo “Fedelissimi” per La SpoletoNorcia in MTB: grande adesione nel Primo Step e forte ritorno dei ciclisti storici

  • Redazione
  • Dicembre 9, 2025
  • La SpoletoNorcia
    • Con soddisfazione Il Comitato Organizzatore de La SpoletoNorcia in MTB comunica i risultati della promozione Fedelissimi”, riservata a chi aveva già partecipato ad almeno un’edizione dell’evento MTB.

    Sono quasi 300 i ciclisti già iscritti all’edizione 2026 – quest’anno in calendario per il 2 giugno. 

    Liniziativa FEDELISSIMI — prevista in due step con quote agevolate (€ 45 e € 50) — ha registrato unottima risposta, consolidando la comunità dei repeater”. 

     

    Disponibili ancora 100 pettorali fino al 14 dicembre: I FEDELISSIMI che non sono riusciti ad aderire al primo step, avranno ancora una chance e potranno iscriversi con uno sconto di 25 Euro, attraverso il link ricevuto in newsletter, prima dell’apertura ufficiale iscrizioni del 15 dicembre.

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️
    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....