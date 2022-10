Promettono istruttori di Padel ma intascano solo i compensi: truffata associazione sportiva di Spoleto

Tre persone denunciate dai Carabinieri

Nel corso degli ultimi giorni la Compagnia Carabinieri di Spoleto – si legge ha una nota del Comando Provinciale – ha effettuato indagini volte a disvelare una presumibile “truffa commerciale on line” perpetrata ai danni di un’associazione sportiva del posto. Specificatamente i militari seguito denuncia avviavano approfondimenti a riscontro di quanto dichiarato procedendo all’identificazione dei presumibili autori del reato.

Nel dettaglio il Comando Stazione di Spoleto ricostruiva la truffa verosimilmente perpetrata ad opera di tre soggetti che avevano promesso l’ingresso in Italia di due atlete istruttrici di Padel -sport di origine spagnola, ormai in voga e diffuso su scala nazionale- provenienti dall’Argentina.

La promessa commerciale – continua la nota- messa in campo dai tre individui consentiva l’indebita percezione di quasi 3.000 euro, quale compenso per la promessa di tali figure professionali.

L’esempio di truffa commerciale, mediante l’utilizzo di artifizi e raggiri faceva presagire la possibile controprestazione professionale nell’ambito del Padel che però non si determinava per volere dei 3 soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria che dopo aver intascato le somme in denaro, caricate tramite post-pay, non adempivano alla controprestazione portando le vittime del reato ad una consapevolezza di quanto stesse accadendo e alla successiva denuncia.

Le persone – conclude la nota – sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocenti.