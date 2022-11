Proiezioni per le scuole: al Cinema Sala Pegasus il film di animazione “Anna Frank e il diario segreto”

Otto gli appuntamenti in programma dal 16 novembre al 21 dicembre dedicate alle scuole primarie

Il Comune di Spoleto, in collaborazione con il Cinema Sala Pegasus, ha organizzato un programma di proiezioni cinematografiche del film di animazione “Anna Frank e il diario segreto” del regista, sceneggiatore e compositore israeliano Ari Folman.

Il calendario delle proiezioni, otto in totale, inizieranno tutte alle ore 9.30 e prenderanno il via mercoledì 16 novembre per concludersi mercoledì 21 dicembre. Gli appuntamenti saranno dedicati agli alunni e alle alunne delle scuole primarie.

“ Si è trattato di un impegno organizzativo notevole di cui ringrazio Alberto Buonfigli e Valentina Marinelli del Cinema Sala Pegasus – ha spiegato l’assessore Luigina Renzi – Il nostro intento è quello di avvicinare i giovani e giovanissimi a tematiche storiche e di attualità, significative perché in grado di generare riflessioni anche rispetto a quanto accade oggi nella nostra società”.

Il primo appuntamento, in programma mercoledì 16 novembre, vedrà la partecipazione degli alunni e delle alunne delle scuole “Aldo Moro” di Campello sul Clitunno e di Villa Rendenta. Giovedì 17 sarà la volta della scuola primaria di San Giacomo, mentre venerdì 18 novembre la proiezione verrà organizzata per la “Francesco Toscano” e la primaria di S. Aanastasio.

Gli ultimi quattro appuntamenti di novembre saranno dedicati agli alunni e alle alunne delle primarie di Baiano, San Giovanni di Baiano e San Martino in Trignano (22 novembre), “Giuseppe Sordini” (23 novembre), XX Settembre (25 novembre) e Le Corone (28 novembre).

A dicembre il calendario prevede la proiezione per la primaria di Beroide e la classe quinta delle Corone (giovedì 1), mentre mercoledì 21 il programma si chiuderà con la VB e la VC della XX Settembre.