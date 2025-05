Proietti: “Nei prossimi giorni si  procederà con la richiesta al Ministero della Salute per la deroga del punto  nascita dell’ospedale di Spoleto”

Nello spazio riservato al Question time

della seduta odierna del Consiglio regionale, i consiglieri Eleonora Pace

(FdI-primo firmatario), Donatella Tesei (Lega) e Andrea Romizi (FI) hanno

chiesto alla presidente della Giunta regionale Stefania Proietti gli

“Intendimenti della Regione in merito al percorso di riattivazione del

punto nascita dell’ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto”. Nello

specifico hanno chiesto alla Presidente “come intende mantenere fede agli

impegni assunti durante il periodo della campagna elettorale riguardo la

riapertura del punto nascita dell’Ospedale San Matteo degli Infermi” e

“se sono previste azioni concrete per ripristinare il servizio, quali

eventualmente gli ostacoli da superare e come intende affrontarli”.



Illustrando l’atto in Aula, Pace si è augurata che “questa non sia una

delle promesse mirabolanti fatte in campagna elettorale. La sanità non può

essere uno slogan da campagna elettorale: è un diritto, e la sua difesa

richiede atti non promesse. In passato la Giunta Tesei più volte ha chiesto

la deroga che non è stata concessa. Il Ministero della Salute riceve

annualmente dalla Direzione regionale Salute e Welfare i flussi informativi

relativi ai punti nascita presenti sul territorio regionale dai quali ricava

le informazioni necessarie per le proprie valutazioni. La Regione Umbria sul

punto nascite di Spoleto ha portato avanti tutte le possibili iniziative

volte a mantenere attivo il servizio. Nonostante la documentazione prodotta e

le motivazioni espresse dalla Regione a sostegno della deroga, il Ministero

ha espresso parere negativo. In Umbria, diversi ospedali hanno visto la

chiusura del punto nascita a causa del numero insufficiente di parti annuali,

inferiore alla soglia minima di 500 stabilita dal Ministero della Salute. Nel

caso dell’ospedale di Spoleto il numero di nascite nel 2016 era di 542, nel

2019 era di 488, nel 2020, a causa della pandemia, le nascite erano diminuite

ulteriormente, con una previsione di circa 422 parti per l’intero anno. I

comitati civici di Spoleto hanno recentemente chiesto alla Presidente della

Regione Umbria il ritorno dell’Ostetricia e Ginecologia alla sua sede

originaria presso l’Ospedale San Matteo degli Infermi. In particolare,

oltre a chiedere il ripristino di alcuni servizi ospedalieri chiusi, tra cui

il punto nascita, si richiamano anche gli impegni presi dalla nuova Giunta

regionale, chiedendo coerenza e azioni concrete per il rilancio del nosocomio

di Spoleto”.



La presidente Proietti ha risposto che “confermo che nei prossimi giorni si

procederà con la richiesta al Ministero della Salute per la deroga del punto

nascita dell’ospedale di Spoleto, puntando sulle difficili condizioni

orogeografiche. Nella precedente richiesta fatta dall’assessore Coletto

questo aspetto non veniva sufficientemente sottolineato. La nostra richiesta

metterà in evidenza la possibilità di mantenere il punto nascita a Spoleto

e sarà corredata dall’analisi dei flussi delle partorienti. In virtù

della riorganizzazione delle reti cliniche e della situazione orogeografica

della Valnerina, già considerata area interna, credo che si possa ottenere

la deroga. In questo momento si stanno raccogliendo tutti gli elementi per

poter procedere con la richiesta che prevede un iter ben definito corredato

da tutta la documentazione richiesta compreso il parere del Comitato punto

nascita regionale, mentre l’ultima richiesta di deroga inviata al Ministero

è corredata della sola relazione della Usl Umbria2. Il nostro programma

elettorale puntava alla salvaguardia del sistema sanitario pubblico a difesa

dell’universalità e dell’equità di accesso, per garantire i livelli

essenziali di assistenza assicurando qualità e sicurezza delle cure per

recuperare il peggioramento della mobilità passiva e ridisegnando la rete

ospedaliera e la rete territoriale. Per questo la Direzione Salute è

impegnata nella definizione delle linee strategiche ed nella redazione del

Piano Socio-Sanitario regionale, che rappresenta lo strumento basilare della

programmazione. In assenza di un Psr si agisce con atti di Giunta per

specifici argomenti, come i singoli atti di programmazione adottati negli

anni passati, ma senza una cornice di programmazione complessiva che

configuri tutti gli aspetti con cui la regione assicura la tutela della

salute della popolazione rendendola armonica, sinergica, integrata nelle

competenze, universale, equa e solidale”.



Nella sua replica Pace ha detto che “solo oggi apprendiamo che la

presidente Proietti ha cambiato strumento: in campagna elettorale aveva detto

che avremmo riaperto il punto nascita di Spoleto usando la deroga per i

luoghi colpiti dal sisma. Poi qualcuno le deve aver fatto presente che questo

strumento non era stato rinnovato. Oggi si chiede la deroga per condizioni

orogeografiche difficili. Auspichiamo che lei riesca ad ottenerlo. Rimaniamo

in attesa di vedere gli sviluppi e monitoreremo la situazione”.