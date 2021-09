Progetto regionale “Vita indipendente”

Riguarda i Comuni della Zona Sociale n. 9 : Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria

Il Comune di Spoleto, in qualità di capofila della Zona Sociale n. 9, ha emanato un avviso pubblico di selezione per l’accesso ai benefici concessi per i progetti per la vita indipendente a favore delle persone con disabilità.

L’avviso prevede il finanziamento di progetti personali per la promozione della massima autonomia possibile e dell’empowerment (riconquista della consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e del proprio agire) nelle persone con disabilità, attraverso la realizzazione di percorsi assistenziali ad impatto possibilmente decrescente e l’utilizzo di soluzioni personalizzate, anche in regime di co-housing, in piccoli gruppi di massimo tre persone.

Il contributo per la realizzazione del progetto di “vita indipendente” è concesso per “Assistente personale”, “Abitare in autonomia”, “Inclusione sociale e relazionale” e “Domotica”.

La durata del progetto non può superare il termine massimo del 31 maggio 2022.

L’avviso è aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili e l’istanza può essere presentata esclusivamente dalla persona con disabilità, o da chi la rappresenta legalmente, tramite raccomandata a/r (Comune di Spoleto – direzione Servizi alla persona – Via San Carlo 1 e 3 – 06049 Spoleto PG), via PEC all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it oppure a mano, previa richiesta di appuntamento.

Per la presentazione della domanda è necessario utilizzare la modulistica predisposta che si può scaricare sui siti istituzionali dei Comuni della Zona Sociale n. 9 (Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria).

Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare l’Assistente Sociale referente al seguente numero telefonico 0743.218518.