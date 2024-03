Progetto Erasmus+: gli studenti di Spoleto incontrano a Schwetzingen il sindaco René Pöltl

Renzi: “Siamo molto soddisfatti della crescita culturale e umana che questi progetti garantiscono ai nostri studenti e alle nostre studentesse”

Prosegue il progetto Erasmus+ per i tre studenti dell’IIS Sansi Leonardi Volta che, dal 19 febbraio scorso, stanno effettuando un percorso di studio a Schwetzingen, città tedesca gemellata con Spoleto.

Nei giorni scorsi, insieme alla responsabile dei gemellaggi del Comune Jana Garbrecht e ad alcuni loro colleghi tedeschi, hanno incontrato nella sede municipale di Schwetzingen il sindaco René Pöltl, che ha sottolineato l’importanza di questi scambi culturali per la conoscenza e la comprensione reciproca e lo sforzo delle comunità locali nel sostenere e facilitare iniziative educative oltre i confini nazionali.

Il mese di scambio culturale e di studio all’estero, che ha permesso agli studenti dei Liceo linguistico di Spoleto di scoprire anche la storia e l’architettura di Schwetzingen, è di fatto un vero e proprio percorso formativo, volto non solo ad arricchire i riferimenti conoscitivi degli studenti, ma anche a creare le condizioni affinché possano maturare, proprio attraverso lo studio scolastico, la consapevolezza di essere cittadini del mondo.