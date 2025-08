Progetto di riqualificazione per le aree di comunità: il Comune ha presentato alla Regione la richiesta di finanziamento per € 1.336.000

“Collegare le Comunità ed accogliere i Turisti: la rete degli Hub della Valle Spoletana”. Questo il nome del progetto che il Comune di Spoleto ha presentato la scorsa settimana in risposta all’avviso pubblico della Regione Umbria per gli “Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali”.

L’obiettivo è riqualificare le aree di comunità presenti nel territorio comunale, recentemente oggetto di nuove concessioni ad associazioni e ProLoco per i prossimi nove anni.

Due le azioni previste su cui i tecnici del Comune hanno lavorato per la redazione del progetto e la previsione degli interventi necessari. La prima (Azione 4), relativa alla “Realizzazione, adeguamento e ampliamento di infrastrutture turistiche”, interessa le aree di comunità di Crocemarroggia, Bazzano Inferiore, Bazzano Superiore, Montemartano, Protte e Eggi, mentre per quanto riguarda la seconda (Azione 5), che ha come oggetto “Realizzazione, miglioramento, adeguamento e ampliamento di infrastrutture ricreative pubbliche”, il finanziamento è stato richiesto per Baiano, Beroide, Cortaccione, San Venanzo, San Brizio, San Martino in Trignano, San Nicolò-La Chiesetta e San Nicolò Zona PEEP.

Per gli interventi previsti nell’Azione 4 si va dall’installazione di nuovi sistemi di illuminazione e di impianti di sicurezza e video sorveglianza alla realizzazione di spazi gioco per bambini e di una biblioteca diffusa, fino ad interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche e alla sistemazione degli edifici presenti. Il progetto complessivamente ammonta a € 668.000,00, con importi diversi in base ai lavori di riqualificazione considerati necessari (Crocemarroggia € 225.000,00; Bazzano Inferiore € 23.000,00; Bazzano Superiore € 130.000,00; Montemartano € 140.000,00; Protte € 100.000,00; Eggi € 50.000,00).

Identica la cifra richiesta dal Comune di Spoleto anche per l’Azione 5 (€ 668.000,00), con interventi che vanno dalla realizzazione di un campetto e una struttura polifunzionale alla ristrutturazione di bar, spogliatoi, bagni e sale annesse, fino all’installazione di una cisterna per il recupero delle acque piovane e la realizzazione di un campo da tennis e beach volley. Anche in questo caso la richiesta di finanziamento varia da area ad area: Azzano € 150.000,00; Baiano € 80.000,00; Beroide € 30.000,00; Cortaccione € 140.000,00; San Venanzo € 120.000,00; San Brizio € 25.000,00; San Martino in Trignano € 45.000,00; San Nicolò-La Chiesetta € 28.000,00; San Nicolò ZONA PEEP € 50.000,00.

Le risorse messe a disposizione arrivano dal Complemento di Sviluppo rurale per l’Umbria 2023-2027 (CSR), ossia il documento di programmazione regionale attuativo del Piano Strategico nazionale della PAC (Politica Agricola Comune) 2023-2027.