Progetti in Cantiere: a Spazio Collicola l’esibizione finale del laboratorio teatro e musica

10 settembre 2020 ore 18.30

L’Associazione L’Uovo di Colombo, l’Associazione Bisse, Associazione I Miei Tempi, presentano l’Esibizione finale dei Laboratori di Musica e Teatro di “Progetti in Cantiere.

Il progetto ha avuto la collaborazione l’IIS Sansi-Leonardi-Volta di Spoleto, il Comune di Spoleto, La MaMa Umbria International, l’associazione ContemporaneaMente gruppo Danza e la Cooperativa Immaginazione.

Il laboratorio di “Teatro e Musica”, si è svolto per 11 settimane in collaborazione con l’Associazione Bisse, sotto la guida esperta di Claudio Scarabottini per la parte musicale e di Jared McNeil di La MaMa Umbria International per la parte di Teatro, presso la sede del Creative Hub Cantiere Oberdan.

Sono stati coinvolti 15 ragazzi con età dai 14 ai 20 anni che hanno potuto sperimentare ed apprendere nuove tecniche per esprimere la propria arte e creatività. Inoltre è stata una occasione per promuovere l’inclusione sociale, grazie alla partecipazione della “Sbrock Band”, il gruppo musicale composto dai ragazzi del Centro Semiresidenziale Young People di Spoleto, guidati da Roberto Carlini, grazie anche al contributo dell’Associazione AIAS e dell’Associazione Peter Pan nell’ambito del progetto “Musica in Centro”.

Ora tutti i ragazzi dei laboratori sono pronti a condividere la loro esperienza e di invitarvi nella splendida cornice del Palazzo Collicola il 10 settembre 2020 alle 18:30 alla presentazione finale del laboratorio di Teatro e Musica, per mettere in pratica le nozioni apprese e restituire alla cittadinanza una serata creativa, intrisa di cultura e leggerezza.

Vi aspettiamo giovedì 10 settembre alle ore 18.30 presso lo Spazio Collicola, sarà garantito il distanziamento nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Creative Hub Cantiere Oberdan.