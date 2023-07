Profondo cordoglio nella Usl Umbria 2 per la perdita della stimata fisiatra dottoressa Anna Taburni

Per molti anni responsabile del servizio di Riabilitazione Territoriale di Spoleto e della Valnerina, scomparsa in seguito ad un tragico incidente stradale. Le condoglianze della direzione e dei colleghi alla famiglia

La Direzione Strategica Aziendale con il direttore generale della Usl Umbria 2 Massimo De Fino, il direttore sanitario Simona Bianchi, il direttore amministrativo Piero Carsili, i colleghi e amici della Riabilitazione Territoriale, dei Distretti di Spoleto e della Valnerina, degli ospedali di Spoleto, Norcia e Cascia e del dipartimento di Riabilitazione, porgono le più sentite condoglianze ai familiari della dott.ssa Anna Taburni, stimata fisiatra per molti anni responsabile del servizio di Riabilitazione Territoriale di Spoleto e Valnerina, apprezzata dai pazienti e conosciuta dai cittadini per la competenza, la professionalità e per le grandi doti di umanità ed empatia che l’hanno sempre accompagnata e contraddistinta nel suo lungo e importante percorso professionale. Il contributo garantito dalla stimata professionista e collega negli anni di impegno lavorativo all’Azienda Usl Umbria 2 rimarranno un patrimonio prezioso per il sistema sanitario regionale e per il territorio da consolidare e valorizzare.