Proficuo webinair sulla ricostruzione organizzato dalla Federazione degli Edili di Confartigianato Imprese di Perugia

“Oltre 60 persone collegate tra imprese edili, impiantisti e Tecnici operanti nella ricostruzione Post Sisma 2016; due ore di proficuo ascolto e confronto (e con tanti quesiti) con i massimi vertici dell’USR dell’Umbria …. Questi i numeri del Webinar organizzato nei giorni scorsi dalla Federazione degli Edili di Confartigianato Imprese di Perugia in collaborazione con l’Ordine dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Perugia, per illustrare le novità che riguardano l’introduzione dell’Ordinanza Commissariale 118-2021 entrata in vigore dal 10 settembre u.s.”

Così si esprime – Stelvio Gauzzi – Segretario di Confartigianato Imprese Perugia – che, unitamente al Presidente Giorgio Buini e al Presidente della Federazione degli Edili – hanno fortemente voluto organizzare questo nuovo “FOCUS SULLA RICOSTRUZIONE POST SISMA” coinvolgendo i massimi esperti dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione dell’Umbria – Ing. Stefano Nodessi – Direttore U.S.R. dell’Umbria – e l’Ing. Gianluca Fagotti – Dirigente dell’U.S.R. ricostruzione privata”.

I lavori del webinar si sono aperti con i saluti ed i ringraziamenti nei confronti dei Dirigenti della Regione dell’Umbria, per la disponibilità sempre dimostrata sul tema della ricostruzione Post Sisma e per gli evidenti passi in avanti fatti registrare dall’USR per lo smaltimento delle pratiche (vero volano per la ripresa sociale ed economica di un territorio e di una Comunità di straordinaria importanza), da parte del Presidente di Confartigianato Perugia, Giorgio Buini, del Presidente Confartigianato Imprese Perugia Edilizia, Augusto Tomassini, del geometra Stefano Antonini per l’Ordine dei Geometri e dei Geometri Laureati di Perugia. Ha moderato il webinar, Stelvio Gauzzi, Segretario Confartigianato Imprese Perugia.

Dopo i saluti Istituzionali, a seguire, sono intervenuti l’ing. Stefano Proietti Nodessi, Direttore U.S.R. Umbria e l’ing. Gianluca Fagotti, Dirigente U.S.R. Umbria Ricostruzione privata, i quali hanno esposto l’ Ordinanza Commissariale 118-2021 con le sue importanti novità, evidenziando tra le altre: l’aumento del contributo, la semplificazione dei pagamenti spettanti alle imprese costruttrici sulla base degli stati di avanzamento che verranno asseverati dal direttore dei lavori, la possibilità di elevare al 50% la quota di lavori in subappalto e una revisione dei requisiti richiesti alle imprese per partecipare agli appalti.

“La Confartigianato Imprese Perugia – conclude il Presidente di Confartigianato Perugia – Giorgio Buini – ringrazia nuovamente i vertici dell’USR per il loro intervento al webinar, ma soprattutto per il forte e gravoso impegno che la struttura regionale ha e sta impiegando per accorciare i tempi di risposta.

Ringrazia altresì la Segretaria della Federazione degli Edili – Felicita Grisanti – e il j degli Impiantisti – Fabrizio Scacciatella – entrambi facenti parte dello staff del Segretario – Gauzzi – per l’organizzazione di questo Focus, invitandoli a continuerà’ ad organizzare eventi di confronto e di informazione tra i nostri imprenditori ed i vertici Regionali del settore”.