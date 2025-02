Proclamati i vincitori del Concorso internazionale di canto del Teatro Lirico Sperimentale

Si è appena conclusa la prova finale della 79a edizione del Concorso internazionale di canto (già Concorso “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici) del Teatro Lirico Sperimentale.

La giuria – composta da Gianni Tangucci (presidente), Andrea De Amici (agente lirico), Enrico Girardi (direttore artistico dello Sperimentale), Giancarlo Landini (critico musicale) e Carmela Remigio (soprano) – ha dedicato quattro giornate consecutive all’ascolto dei candidati e, dopo un’attenta valutazione, ha proclamato sette vincitori con la seguente graduatoria:

1° – Joaquin Echave Cangemi, tenore di Ecully (Francia), 27 anni;

2° – Sara Di Santo, soprano di Roma, 21 anni;

3° – Gaia Cardinale, soprano di Bari, 22 anni;

4° – Ariadna Vilardaga Gómez, soprano di Girona (Spagna), 22 anni;

5° – Beatrice Caterino, soprano di Grosseto, 24 anni;

6° ex aequo – Lorena Cesaretti, soprano di Roma, 24 anni;

6° ex aequo – Stepan Polishchuk, baritono di Lviv (Ucraina), 29 anni.

Sono inoltre risultati idonei i seguenti candidati (elencati in ordine alfabetico): Anastasia Maria Fyssa (soprano di Chios, Grecia, 27 anni), Cecilia Taliano Grasso (soprano di Roma, 28 anni), Francesca Mercuriali (mezzosoprano di Milano, 32 anni), Giulio Putrino (tenore di Padova, 24 anni), Kseniia Overko (soprano di Vodiiane, Ucraina, 27 anni), Nicoletta Briguglio (soprano di Salò, 32 anni), Sara Servili (mezzosoprano di Trevi, età 28 anni), Sathya Gangale (basso di Sanremo, 30 anni).

Per l’alto livello riscontrato dalla giuria, da questa prova tutti i finalisti risultano o vincitori (con borsa di studio) o idonei (senza borsa di studio).

Così Gianni Tangucci, presidente della giuria: «Ogni concorso, essendo una competizione, presenta livelli qualitativi diversificati, ma emergono sempre talenti promettenti che potranno intraprendere questo percorso formativo. Nei prossimi due anni a Spoleto avremo modo di osservare come questi giovani evolveranno nel loro apprendimento. La commissione, in questo caso, ha valutato non solo le capacità tecniche ma anche il potenziale necessario per affrontare un’accademia di questo tipo, concepita come un vero e proprio avviamento alla professione. A Spoleto, infatti, viene offerto un ambiente unico che, diversamente da altre realtà, permette ai partecipanti di lavorare in un teatro. L’obiettivo finale è l’esperienza sul palcoscenico, il momento culminante che permette ai ragazzi di affacciarsi alla professione. Durante il corso, gli allievi non solo svilupperanno le loro capacità artistiche, ma impareranno anche a collaborare e a fare squadra, costruendo legami che li accompagneranno anche nelle fasi successive del loro percorso professionale».

«Essere giurato in un concorso come questo è veramente utile – aggiunge Andrea De Amici, agente lirico e giurato – a parte per il livello sorprendentemente alto, ma anche per seguire dalla prima eliminatoria fino alla finale lo sviluppo vocale e la resa complessiva di tutti i partecipanti. Man ⧬mano che si avvicina la finale, si vede proprio una crescita, una sana e positiva competitività. E per noi agenti è molto interessante capire come reagiscono i giovani, che arie portano e come si avvicinano alla fase finale di un concorso, proprio per vedere come si potrebbe sviluppare una loro professionalità in futuro e un loro eventuale utilizzo sulle scene professionali da parte nostra».

Ai cantanti vincitori verrà corrisposta, per il biennio 2025-2026, una borsa di studio complessiva di 10.000 euro, oltre al premio speciale rivolto ai primi tre classificati, i quali vincono rispettivamente 5.000, 3.000 e 2.000 euro.

Per i prossimi due anni, i cantanti vincitori frequenteranno il Corso di avviamento al debutto: dieci mesi di lezioni – suddivisi in due sessioni della durata di cinque mesi ciascuna – che si terranno a Spoleto tra aprile e settembre di ogni anno. Al termine del corso, avranno la possibilità di debuttare nella stagione lirica, realizzando il motto di questa edizione: «Se ti butti, debutti!».

I candidati sono stati accompagnati al pianoforte dai maestri Chiara Pulsoni, Lorenzo Tomasini e Antonio Vicentini.

Le libere audizioni, collegate al concorso e parte integrante della competizione canora, si terranno sempre al Teatro Caio Melisso domani – domenica 23 febbraio – e lunedì 24 febbraio.

Il Concorso internazionale di canto è reso possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Umbria, del Comune di Spoleto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.