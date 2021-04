Processionaria: info utili

Ecco come eliminare i nidi e segnalarne la presenza in luoghi pubblici e privati

Nel territorio comunale è stata rilevata la presenza della processionaria del pino e della processionaria della quercia, che costituiscono una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e un rischio potenziale per la salute delle persone e degli animali.

Per prevenire i rischi collegati alla proliferazione delle larve di processionaria, il Comune effettua controlli periodici nei giardini pubblici e delle scuole provvedendo a rimuovere i nidi eventualmente presenti nei centri urbani.

Per gli interventi nelle aree private nel sito dell’Ente (https://bit.ly/39CeCAb) è disponibile un vademecum, scaricabile in formato PDF, dove sono indicate le modalità di intervento per la prevenzione ed i pericoli.

Per segnalare la presenza dei nidi in aree pubbliche è possibile contattare l’ufficio ambiente del Comune di Spoleto ai numeri 0743 218638 – 137, mentre per situazioni di reazioni cutanee o allergiche o infestazioni importanti di aree private va interessato direttamente il Dipartimento di Igiene e Prevenzione della ASL (Dott. Iaconisi).