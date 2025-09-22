Problema palestre, comunicato stampa della Nuova Pallavolo Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La nostra associazione propone da anni un’idea di sport chiara, sia sotto il profilo educativo che sotto quello tecnico. I rapporti con tutte le amministrazioni comunali sono sempre stati aperti e trasparenti.

La ripartizione degli spazi sembrava cosa fatta dopo un’estate fitta di incontri con l’Ufficio Sport alla presenza di tutte le altre associazioni sportive. All’atto pratico abbiamo invece ricevuto una comunicazione ufficiale di assegnazione delle palestre, diversa da quella concordata, che per noi risulta assolutamente incomprensibile e certamente penalizzante la nostra realtà.



Abbiamo attivato immediatamente tutti i canali informali ma non ci è stata fornita alcuna giustificazione valida. Ci riserviamo di seguire ogni via che riterremo opportuna al fine di tutelare le nostre atlete ed i nostri atleti, l’interesse legittimo degli stakeholders e degli sponsor che sostengono il nostro progetto.

Nuova Pallavolo Spoleto

Nella foto in evidenza il presidente Nicolò Lattanzi