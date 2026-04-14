Pro Loco Castel Ritaldi, nominato il nuovo direttivo: tutte le cariche

Si è riunito il 1° aprile 2026 il Consiglio Direttivo della Pro Loco Castel Ritaldi, che ha provveduto all’elezione delle nuove cariche associative per il mandato in corso, delineando così la squadra chiamata a guidare le attività future sul territorio di Castel Ritaldi. Alla presidenza è stato nominato Angelo Gelmetti, affiancato dal Vicepresidente Alberto Benetti; il ruolo di Segretario e Tesoriere è stato affidato a Romina Ciri, mentre Leonardo Scipioni ricoprirà l’incarico di Addetto stampa. Completano il Direttivo i consiglieri Massimo Buzzelli, Alessandro Gori, Annarita Nardi, Margherita Menghini, Simone Colli, Andrea Appolloni e Lorenzo Pompili. Il nuovo gruppo di lavoro si pone in continuità con le attività dell’associazione, rinnovando l’impegno nella promozione del territorio, nella valorizzazione delle tradizioni locali e nell’organizzazione di iniziative culturali rivolte alla comunità e ai visitatori. La Pro Loco conferma inoltre la volontà di collaborare con gli organi di informazione per garantire una diffusione sempre più ampia delle proprie attività e invita cittadini e interessati a seguire le pagine social ufficiali per rimanere aggiornati su eventi, iniziative e comunicazioni.