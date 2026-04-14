Pro Loco Castel Ritaldi, nominato il nuovo direttivo: tutte le cariche

  • Redazione
  • Aprile 14, 2026
  • Castel Ritaldi
  • Letto 15

    • Si è riunito il 1° aprile 2026 il Consiglio Direttivo della Pro Loco Castel Ritaldi, che ha provveduto all’elezione delle nuove cariche associative per il mandato in corso, delineando così la squadra chiamata a guidare le attività future sul territorio di Castel Ritaldi. Alla presidenza è stato nominato Angelo Gelmetti, affiancato dal Vicepresidente Alberto Benetti; il ruolo di Segretario e Tesoriere è stato affidato a Romina Ciri, mentre Leonardo Scipioni ricoprirà l’incarico di Addetto stampa. Completano il Direttivo i consiglieri Massimo Buzzelli, Alessandro Gori, Annarita Nardi, Margherita Menghini, Simone Colli, Andrea Appolloni e Lorenzo Pompili. Il nuovo gruppo di lavoro si pone in continuità con le attività dell’associazione, rinnovando l’impegno nella promozione del territorio, nella valorizzazione delle tradizioni locali e nell’organizzazione di iniziative culturali rivolte alla comunità e ai visitatori. La Pro Loco conferma inoltre la volontà di collaborare con gli organi di informazione per garantire una diffusione sempre più ampia delle proprie attività e invita cittadini e interessati a seguire le pagine social ufficiali per rimanere aggiornati su eventi, iniziative e comunicazioni.

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    Carlo Neri 2026-04-12 19:21:16
    Vedremo chi sarà scemo e chi più scemo tra il PD che ricandiderà Sisti, inviso anche a molti di quelli.....
    Carlo Nuvoloni 2026-03-28 16:59:20
    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
    Carlo Alberto Bussoni 2026-03-28 14:32:09
    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....