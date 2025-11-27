Pro Loco “A. Busetti”: Gianni Burli è il nuovo presidente

    • Mercoledì 19 novembre 2025 si è svolta l’assemblea elettiva della Pro Loco “A. Busetti” di Spoleto, convocata per il rinnovo delle cariche sociali. L’incontro, molto partecipato, ha rappresentato un momento importante per l’associazione, da sempre impegnata nella promozione culturale e turistica del territorio.

    Al termine delle operazioni di voto è stato ufficializzato il nuovo consiglio direttivo, composto dai soci: Gianni Burli, Sante Cardinali, Annamaria Donati, Luciana Calandri, Giancarlo Finocchi, Filippo Grappasonni, Guido Scimiterna, Antonio Vissani, Andrea Zannoli e Rinaldo Zannoli.

    Nel corso della seduta di insediamento, il consiglio ha proceduto alla nomina delle principali cariche interne. La presidenza è stata affidata a Gianni Burli, mentre Antonio Vissani è stato designato vicepresidente. La funzione di tesoriere sarà ricoperta da Sante Cardinali e quella di segretaria da Luciana Calandri.

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️
    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....