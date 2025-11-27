Pro Loco “A. Busetti”: Gianni Burli è il nuovo presidente

Mercoledì 19 novembre 2025 si è svolta l’assemblea elettiva della Pro Loco “A. Busetti” di Spoleto, convocata per il rinnovo delle cariche sociali. L’incontro, molto partecipato, ha rappresentato un momento importante per l’associazione, da sempre impegnata nella promozione culturale e turistica del territorio.

Al termine delle operazioni di voto è stato ufficializzato il nuovo consiglio direttivo, composto dai soci: Gianni Burli, Sante Cardinali, Annamaria Donati, Luciana Calandri, Giancarlo Finocchi, Filippo Grappasonni, Guido Scimiterna, Antonio Vissani, Andrea Zannoli e Rinaldo Zannoli.

Nel corso della seduta di insediamento, il consiglio ha proceduto alla nomina delle principali cariche interne. La presidenza è stata affidata a Gianni Burli, mentre Antonio Vissani è stato designato vicepresidente. La funzione di tesoriere sarà ricoperta da Sante Cardinali e quella di segretaria da Luciana Calandri.