Primo intervento in Consiglio Regionale per Stefano Lisci: “Chiusura ospedale durata anni con gravi conseguenze per la nostra comunità. Con i cittadini ci vuole lealtà”

Primo intervento in Consiglio Regionale per il consigliere Stefano Lisci in occasione della presentazione del programma di governo da parte della presidente della Giunta regionale, Stefania Proietti.

“Con l’allora assessore Melasecche – ha detto il consigliere regionale spoletino del Partito Democratico – ci siamo incontrati spesso nella mia città di Spoleto e questo gli fa onore, come ad esempio è avvenuto anche in occasione della grande esercitazione dei volontari della Protezione civile. Rispetto alla infrastruttura ‘Tre valli’ avremo modo di confrontarci in Commissione. Faccio i complimenti anche all’ex assessore Paola Agabiti per l’importante lavoro fatto nel settore del turismo anche nel cratere del sisma e quindi nei territori della Valnerina e spoletino. Cosa che però non posso dire di altri assessori della precedente Giunta, tra i quali l’assessore alla sanità, Coletto che, tante volte invitato, non è mai venuto a Spoleto dove abbiamo saputo che l’ospedale veniva riservato al Covid e quindi, di fatto, della chiusura dalla sera alla mattina. Una chiusura durata anni con gravi conseguenze per la nostra comunità. Con i cittadini ci vuole lealtà. La presidente Tesei promise che l’ospedale sarebbe ritornato meglio di prima, ma non è stato così, i cittadini non vanno presi in giro. Le cose positive fatte dalla precedente Giunta non vanno buttate, ma vanno fatti passi in avanti prendendo in carico i problemi dei cittadini fino a risolverli. Il confronto in quest’Aula è molto importante, ma non dobbiamo restare chiusi qui dentro, bisogna uscire ed andare in mezzo alla gente ed ascoltarla. Auspico – ha concluso Lisci – che nei lavori delle Commissioni ci possa essere un confronto leale e serio”.