Primo giorno di sudore per il nuovo Perugia di Fabrizio Castori

La squadra si allena a Pian di Massiano in attesa di partire per il ritiro di Pieve di Cadore. Il 17 amichevole contro il Napoli di Spalletti

(DMN) Perugia – primo giorno di lavoro per il nuovo Perugia 2022/23 guidato da Fabrizio Castori. La squadra si è ritrovata ieri mattina in sede, a Pian di Massiano, per i tamponi, eseguiti dal laboratorio di analisi Galeno, e visite mediche effettuate dal dott. Faleburle, (ecocuore), e dal dott. Boranga (prove da sforzo) con il coordinamento del dott. Bisogni e di tutto lo staff sanitario.

Proprio in merito ai tamponi, la società, nel pomeriggio, ha diramato il seguente bollettino medico:

AC Perugia Calcio comunica che durante i tamponi eseguiti questa mattina prima della ripresa degli allenamenti, previsti dalla normativa federale vigente, sono state riscontrate 3 positività all’interno del gruppo squadra e 3 nel gruppo dirigenziale e dipendenti. In accordo con la Asl locale i positivi sono stati posti in isolamento domiciliare.

Si rende noto inoltre che il calciatore Simone Santoro non è presente agli allenamenti in quanto sta eseguendo un percorso individuale di recupero per un intervento di chirurgia di ernia inguinale.

Nel pomeriggio, al centro sportivo “Paolo Rossi”, a porte aperte al pubblico, i grifoni hanno sostenuto il primo allenamento agli ordini del nuovo tecnico.

Ecco i convocati per la prima fase di lavoro: Gabriele Angella, Samuele Angori, Salvatore Burrai, Leandro Chichizola, Marcos Curado, Cristian Dell’Orco, Gianluca Di Chiara (in permesso), Giovanni Di Noia, Andrea Ghion, Christian Kouan, Francesco Lisi, Alberto Lunghi, Kevin Mabille, Kalifa Manneh, Ryder Matos (in permesso) , Federico Melchiorri, Marco Olivieri, Samuele Righetti, Aleandro Rosi, Simone Santoro (in permesso) , Filippo Sgarbi, Michele Vano.

Al gruppo squadra sono stati aggregati alcuni elementi della Primavera: Baldi, Bulgarelli, Cicioni, De Marco, Giunti, Grassi, Lendric, Lo Giudice, Moro, Seghetti, Silva, Sulejmani.

La squadra si allenerà a Pian di Massiano fino a venerdì quando verrà diramato l’elenco dei convocati per il ritiro di Pieve di Cadore in programma dal 9 al 23 luglio.

Proprio il ritiro i biancorossi affronteranno in amichevole, domenica 17 luglio, alle ore 18, allo Stadio di Carciato, a Dimaro Folgarida, il Napoli di Luciano Spalletti e dell’ex Matteo Politano.

