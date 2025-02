Primo Consiglio Nazionale di ANCI. Michele Toniaccini: una nuova sfida  che affronterò come Vicepresidente Nazionale con responsabilità e dedizione

Presenti al primo consiglio nazionale il Sindaco di Roma Gualtieri, il presidente di Anci Manfredi Sindaco di Napoli, il presidente del consiglio nazionale di ANCI Fioravanti, sindaco di Ascoli

Si è parlato di tematiche importanti e di grande attualità che riguardano tutti i comuni.

Di rafforzare la sinergia fra gli enti locali rappresentati dai sindaci e tutti i livelli istituzionali con particolare attenzione ai parlamentari.

Bilancio di previsione e la costituzione delle commissioni permanenti di Anci per andare ad approfondire le tematiche e creare dei momenti di confronto per affrontare i problemi e tentare di risolverli.

“È stato un grande onore per me partecipare al primo Consiglio Nazionale di ANCI in qualità di Vicepresidente Nazionale che si è svolto presso la Sala della Protomoteca all’interno del Campidoglio.

Un’esperienza che mi ha emozionato profondamente e che, allo stesso tempo, mi carica di una grande responsabilità. La responsabilità di rappresentare, con orgoglio e determinazione, tutti i sindaci italiani in modo particolare quelli umbri la su un palcoscenico così importante.

Questa responsabilità, che oggi mi onoro di portare avanti, è un impegno che vivrò con passione, con la dedizione necessaria e con la consapevolezza che, attraverso il lavoro quotidiano e la concretezza, dovremo rispondere alle esigenze reali delle persone.

La politica deve tornare a essere al servizio della gente, deve riprendere quel contatto diretto che troppo spesso sembra smarrito.

Abbiamo davanti a noi una grande occasione: un’opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire, per costruire insieme un futuro migliore per tutti.

Grazie a tutti coloro che mi hanno accordato questa fiducia, soprattutto dopo l’importante esperienza come Presidente Regionale di ANCI Umbria. È con questa esperienza alle spalle e con il cuore pieno di determinazione che sono certo di avere tutte le condizioni per fare bene, per lavorare con serietà e passione al servizio del nostro Paese e della nostra comunità.

Il cammino è impegnativo, ma sono pronto a percorrerlo insieme a tutti voi. Grazie per la fiducia!”

Così in una nota Michele Toniaccini, Vicepresidente Nazionale di ANCI.