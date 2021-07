Primo allenamento per il Perugia Calcio 2021/2022

La squadra di Massimiliano Alvini ha iniziato a lavorare all’antistadio – galleria fotografica

(DMN) Perugia – primo giorno di lavoro per il nuovo Perugia di Massimiliano Alvini, neo promosso nel campionato di Serie B. Vecchi e nuovi grifoni si sono ritrovati questo pomeriggio a Pian di Massiano per iniziare a sudare in vista della nuova stagione. Dopo i tamponi molecolari ed esami sierologici per tutto il gruppo squadra, nel pomeriggio intorno ore 18, é iniziata la prima seduta di allenamento, prima in palestra poi sul rettangolo verde dell’antistadio del “Renato Curi”.

Il programma