Prime uscite stagionali per l’MTB Spoleto

Partita domenica la stagione agonistica della MTB con la Orvieto Wine Marathon, prima tappa del circuito Umbria Marathon, che si chiuderà il 2 luglio dopo sei tappe, lungo i più bei saliscendi della nostra regione. Sono stati circa 600 i partecipanti al via.

I ragazzi del MTB Spoleto hanno subito messo in campo delle ottime prestazioni. A partire dal 16° posto nella categoria élite, in un parterre di partecipanti di tutto rispetto, di Alessandro Desantis che ha cercato di sfruttare al meglio le due salite veramente selettive del percorso. Molto bene anche Ursula Arcangeli: la quota rosa degli spoletini ha ottenuto il primo posto nella categoria W1 ed un lusinghiero terzo posto assoluto. E qui c’è da aprire un parentesi importante visto che Ursula sembra aver tracciato un sentiero: è di domenica l’esordio di Chiara Crispini che, nel percorso “classic”, ha ottenuto il secondo posto di categoria.

Una menzione particolare meritano, però, Leonardo Cardarelli e Riccardo Paloni (foto di copertina) , arrivati praticamente a braccetto e che hanno messo in bacheca il primo ed il secondo posto nella categoria juniores. Da sottolineare i risultati.cronometrici di Piermatti e Dominici (rispettivamente 16° e 30° nella M3), Mattarocci (17° nella master élite) e Federiconi (8° nella M6). Hanno chiuso la loro prova anche i soci Sabbatucci, Zannoli, Lahuec, Cenci, Nicolucci, Patito e Falchi.

Soddisfazione nella parole del presidente del MTB Spoleto, Emiliano Di Battista

“Prescindendo dai risultati, grazie alla voglia ed alla passione dei soci, quest’anno la nostra compagine ha visto l’iscrizione di ben 19 bikers alla Marathon: uomini e donne che cercheranno di portare alti i nostri colori, divertendosi, ma anche faticando, vista la sempre alta difficoltà dei percorsi che andranno ad affrontare”

Voglia di stare insieme, ma anche di competere a buoni livelli.

“Le nostre punte di diamante saranno, ovviamente, Ursula Arcangeli ed Alessandro Desantis; ma siamo orgogliosi di aver visto cosa hanno combinato Leonardo Cardarelli e Riccardo Paloni tra i più giovani e, già da ora, posso dire che dovremo aggiornare, ben presto, la nostra idea di punte di diamante. Avremo delle soddisfazioni da questo spirito di squadra che ci ha fatto conoscere anche fuori città, visto che, al folignate Vittorio Sanzari, si è unito Massimo Falchi di Giano dell’Umbria”.

Un cenno anche ai portacolori MTB Spoleto che hanno affrontato la Gran Fondo Strade Bianche, spettacolare evento che ha portato a Siena, a fare da contorno alla Classica dei professionisti, un evento da 6500 partecipanti.

“Settimo Crispini ha chiuso in poco più di quattro ore e mezzo, un tempo fenomenale per noi; ma bravissimi anche Buompadre, Menichini, Gianluca Paloni e lo stesso Sanzari che hanno concluso la durissima prova. Una citazione speciale va al grande Cristian Baroni: solo lui, qualche tempo fa, poteva pensare di concludere una prova del genere in poco più di 6 ore”.

Prossima uscita ufficiale per la Umbria Marathon il 23 aprile: a Gualdo Tadino ci sarà la Granfondo San Pellegrino.