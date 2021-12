Primavera2, Ternana-Perugia 2-1

Derby amaro per i biancorossi di mister Formisano, per l’occasione in campo con la terza divisa blu, che sprecano la ghiotta occasione di insidiare le primissime posizioni della classe.

Partenza shock per il Grifo che va sotto dopo appena quattro minuti per una punizione dalla lunga distanza di Lamberti che beffa Megyeri. Prova a reagire l’undici ospite ma la Ternana riesce a chiudersi fino all’episodio del rosso al portiere rossoverde Morlupo per un’uscita di mano fuori dall’area. La Ternana riesce comunque a chiudere la prima frazione in vantaggio.

Nel secondo tempo identico il canovaccio che vede la squadra di casa raddoppiare dopo quattro minuti questa volta dagli undici metri con Falanga che profitta di un fallo in area di Baldi. Baldi che si fa perdonare alla mezz’ora quando svetta sugli sviluppi di un calcio da fermo e accorcia le distanze. La girandola di cambi spinge avanti il baricentro del Perugia con molti giocatori offensivi, tra cui l’esordio della punta Nvendo Ferrier, ma le diverse occasioni create non si concretizzano e lasciano a bocca asciutta gli uomini di Formisano.

C’è subito però l’occasione di rifarsi per il Perugia grazie al recupero della gara di Pisa in programma mercoledì 22 dicembre ore 14:30.

Campitello, sabato 18 dicembre 2021 – stadio “Cicioni” – 13° giornata di andata Campionato Primavera 2

TERNANA: Morlupo, Manucci, Giordano, Toffanin, Kelo, Currieri, Monaldi, Mazza, Falanga (44’ st Marietti), Lamberti (36’ pt Cupi), Tunkara. A disp.: Mecarini, De Luca, Ivanova, Bracaglia, Nunzi, Sabatini, Persio Pennesi, Cardoni. All.: Ferruccio Mariani.

PERUGIA: Megyeri, Boli, Menci (1’ st Sulejmani), Grassi (1’ st Nvendo Ferrier), Mussi (29’ st Angelini), Baldi, Pupo Posada, Fabri, Henin (29’ st Capogna), Bevilacqua, Parolisi (31’ st Del prete). A disp.: Moro, Elefante, Cicioni, Paladino, Giunti. All.: Alessandro Vittorio Formisano

ARBITRO: Alessandro Di Graci di Como (Bocca – Piedipalumbo)

RETI: 4’ pt Lamberti, 4’ st Falanga (rig.), 33’ st Baldi