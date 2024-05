Sabato 18 e mercoledì 29 maggio è in programma ‘Primavera in SI’, saggio della Scuola comunale di Musica e danza si Spoleto ‘Alessandro Onofri’ per l’anno scolastico 2023/24.

Sabato 18 a Palazzo Mauri, sede della Biblioteca comunale ‘G. Carducci’ di Spoleto i ragazzi si esibiranno a partire dalle ore 16.00 fino alle 19.00 nelle sale a piano terra, primo e secondo piano. Gli studenti che hanno seguito lezioni di pianoforte, sax e clarinetto, tromba, flauto, violino, violoncello, oboe, chitarra, batteria e canto eseguiranno brani di musica classica e moderna, in assoli o duetti. Ci sarà anche l’esibizione di musica d’insieme e dei piccoli di propedeutica musicale e dei piccolissimi che hanno seguito le lezioni del ‘Valzer dei moscerini’, il progetto per l’apprendimento del linguaggio espressivo musicale rivolto ai bambini da 0 a 48 mesi.

Mercoledì 29, invece, i ragazzi si esibiranno alla Sala Frau a partire dalle ore 18.30. Si assisterà alle prove di danza classica, musica d’insieme per fiati e esercitazioni orchestrali con la partecipazione della classe di canto. Per partecipare a questo secondo appuntamento è necessaria la prenotazione scrivendo a musica.danza@comune.spoleto.pg.it o telefonando al numero 0743 218615 (l’iscrizione si perfeziona nel momento in cui si riceve la conferma).