Non potendo soddisfare tutte le richieste e le informazioni avanzate, i promotori dell’Associazione Socio-Culturale – “PRIMA SPOLETO”, hanno organizzato un secondo incontro che si è svolto in data odierna presso l’hotel Dei Duchi. Come per la precedente riunione, la sala era piena fino ad ogni ordine di posto. Il fattore positivo però, non sta solo nella partecipata presenza, ma nel fatto che il novanta per cento delle persone, alla fine dell’esposizione dell’iniziativa, hanno formalizzato la propria adesione all’Associazione. Molti gli imprenditori ed i professionisti in sala che hanno seguito con particolare interesse la sequenza delle varie slide proiettate, utili a far comprendere la bontà, l’utilità e la serietà della proposta. Si ricorda che Prima Spoleto avrà la precipua finalità di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, culturale e produttiva del territorio, nonché promuovere incontri e confronti per arrivare ad elaborare proposte concrete e progetti per lo sviluppo e la crescita del territorio. Si concentrerà esclusivamente sulle soluzioni e non sui problemi. Non svolgerà assolutamente attività concorrenziale o sovrapponibile con quella di altre realtà associative o istituzionali. Nei prossimi giorni si riunirà il costituendo Comitato Provvisorio di gestione, per proseguire la fase delle adesioni e organizzare poi l’Assemblea Costituente, chiamata ad eleggere gli organi sociali. Si è quindi aperta un’altra bella pagina del volontariato e dell’associazionismo cittadino, con idee chiare e concretezza di intenti.