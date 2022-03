Prima assemblea regionale di Azione Umbria

Sabato 12 marzo a Perugia la prima assemblea regionale del partito di Carlo Calenda

Sabato 12 marzo 2022 si terrà la prima assemblea regionale di Azione in Umbria, presso l’Hotel Deco a Perugia. I lavori prenderanno il via alle ore 9:00 con il saluto del Segretario Regionale del partito Giacomo Leonelli. All’evento, aperto al pubblico, saranno presenti i Segretari Provinciali di Perugia e di Terni, rispettivamente Mirko Ceci e Marco Mazzalupi, oltre a rappresentanti di altri partiti e movimenti civici. Durante l’assemblea interverrà, in collegamento telefonico, il Presidente del partito Matteo Richetti. Numerosi gli argomenti che verranno affrontati in assemblea, di interesse regionale e nazionale, tra cui l’organizzazione in dipartimenti tematici di Azione, che permetteranno al gruppo politico di affrontare al meglio le problematiche del territorio, per trovare soluzioni concrete, puntando sulle peculiari competenze degli iscritti in ogni specifico settore della gestione pubblica.

Dichiara il Segretario regionale Giacomo Leonelli: “Dopo i congressi provinciali e regionale, tenuti online, riparte l’attività politica in presenza. Ufficializzeremo segreteria e dipartimenti, così da completare quella struttura che riteniamo fondamentale per mettere in campo, anche in Umbria, una proposta politica e progettuale alternativa e di lungo respiro”.

L’assemblea si svolgerà nel pieno rispetto della normativa vigente per il contenimento della pandemia. I posti sono limitati, per prenotazioni chiamare il 3465266639 o inviare una mail a umbria@azione.it