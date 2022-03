Prima assemblea regionale di Azione in Umbria: al via dipartimenti tematici e segreteria regionale

Con la prima assemblea regionale riparte, dopo i congressi provinciali e quello regionale, l’attività in presenza del partito di Carlo Calenda. Incarichi per gli spoletini Gaggi e Giannetti

“Siamo pronti mettere in campo una nuova classe dirigente e una nuova proposta politica per il futuro dell’Umbria. Oggi inizia ufficialmente l’attività dei dipartimenti tematici, aperti a iscritti e simpatizzanti e pronti a elaborare quel progetto autonomista da condividere con tutte le forze civiche e politiche che vorranno condividerlo” così nella sua relazione il Segretario regionale Leonelli che ha aperto i lavori dell’assemblea dopo gli interventi politici dei referenti dei partiti e dei movimenti civici che sono intervenuti (PD, Civici x, Umbria civica, blu, Civitas, Volt).

“Siamo pronti a lavorare fin dalle prossime amministrative, a partire da Todi dove stiamo sviluppando un progetto forte con la coalizione guidata da Floriano Pizzichini, con tutte le forze politiche che escludano movimenti populisti e sovranisti e con quelle forze civiche propositive, tese a costruire percorsi nei territori. Ci accusano di arroganza, io piuttosto la chiamerei coerenza di non mischiarci con chi ha valori e dna distanti dai nostri” così ha proseguito Leonelli.

Sono stati poi presentati i 15 dipartimenti di Umbria in Azione, suddivisi in 5 aree. Stefano Giannetti, Coordinatore del programma, ha introdotto l’organo definendolo come un vero e proprio centro studi, quindi fondato sui contenuti e libero nella ricerca, con l’obiettivo di riportare i contenuti al centro della politica. Per primo è intervenuto Emanuele Rossi, giornalista, coordinatore del Dipartimento Politiche Estere, che ha mostrato, parlando della delicatissima situazione geopolitica attuale, l’importanza di approfondire i temi con competenza, andando oltre l’ideologia. Carlo Gaggi, medico, coordinatore del Dipartimento Salute, ha raccontato in breve l’approfondimento serio che il gruppo di lavoro sta compiendo sul tema della Riforma Sanitaria del Piano Sanitario Regionale e del PNRR. Fabio Massimo Moreschini, coordinatore del Dipartimento di Ambiente e Transizione Ecologica ha raccontato le numerose opportunità fornite dal PNRR e l’approfondimento che sta facendo il gruppo sul tema delle “comunità energetiche”. Francesco Neri, studente universitario, coordinatore del Dipartimento Università e start-up, ha sottolineato l’esigenza di superare i paradigmi novecenteschi per portare l’Università a confrontarsi con il mondo del lavoro. Ha concluso Andrea Stafisso, coordinatore del dipartimento Transizione Digitale, che sulla base della sua esperienza nel campo, ha ricordato che il problema della digitalizzazione di tutti i settori non è tecnologico, ma principalmente di formazione e di risorse umane.

Al termine dell’assemblea, dopo il dibattito e gli interventi dei Segretari provinciali di Perugia e Terni Ceci e Mazzalupi, sono stati nominati i dipartimenti e la segreteria.

Dipartimenti tematici :

Area 1)

Ambiente e Energia – Fabio Massimo Moreschini

Agricoltura – Marzio Presciutti Cinti

Area 2)

Turismo e sport – Francesco Galli

Cultura e Spettacolo – Paolo Frongia

Scuola – Ilaria Castellini

Università e start up – Francesco Neri

Politiche Europee e esteri – Emanuele Rossi

Area 3)

Politiche Sociali e di genere – Valentina Lepri

Salute – Carlo Gaggi

Area 4)

Economia e lavoro – Giuseppe Matticari

Politiche industriali e innovazione – Alberto Bartolini

Transizione digitale – Andrea Stafisso

Area 5)

Infrastrutture e trasporti – Cristian Cecchetti

Sicurezza – Marco Mazzalupi

*Giustizia – Massimilano Romagnoli

Questa la composizione della Segreteria regionale :

– Coordinatore politico – Marco Gambuli

– Area Organizzazione – Giovanni Marcucci (responsabile), Lisa Chiavini, Giulia Gragnoli

– Area comunicazione – Fabio Massimo Moreschini (Pg), Erika Cammarasana (Tr)

– Area Enti Locali – Francesco Sorci (Pg), Lorenzo Fiume (Tr)

– Valentina Lepri (politiche di genere).

Membri di diritto:

Segretari provinciali – Mirko Ceci (Pg), Marco Mazzalupi (Tr)

Coordinatore dipartimenti e programma – Stefano Giannetti

Tesoriere – Francesco Galli

Coordinatore degli Eletti – Marzio Presciutti Cinti