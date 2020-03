PRG Spoleto, la soddisfazione di Forza Italia

La nota stampa a firma del Capogruppo Filippo Ugolini

Con la votazione di Venerdì 6 Marzo si è concluso l’esame delle osservazioni al Piano Regolatore Generale, e possiamo affermare finalmente di aver dotato la città di un nuovo PRG che era ormai atteso dal 2008.

Tale strumento, come dichiarato in aula, risponde ad una duplice esigenza:

– la prima è quella che ci permette di dare risposte a tutti quei cittadini che erano costretti a pagare l’IMU su terreni agricoli trasformati in edificabili solo per fini elettorali e propagandistici portando così un enorme risparmio nelle tasche dei cittadini (pari a circa 250.000 €);

– la seconda è quella di aver dotato la città di uno strumento di pianificazione del territorio, che servirà a rilanciarne l’economia che ormai da troppi anni è in crisi (anche purtroppo nel settore dell’edilizia).

Ed è per tali motivi che in qualità di capogruppo di Forza Italia esprimo la massima soddisfazione per aver dotato la città di questo PRG.

Infine un ringraziamento va a tutto l’ufficio della direzione tecnica, all’Assessore all’urbanistica Ing. Francesco Flavoni, al Presidente della Terza Commissione Giampaolo Fagotto Fiorentini e relativi membri per la celerità e precisione del lavoro svolto.



Filippo Ugolini

Capogruppo Forza Italia Spoleto