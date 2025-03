PRG, Insieme per Spoleto: “La maggioranza va in frantumi su una pratica semplice che in condizioni normali si sarebbe votata in tre minuti”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

I nodi che nel corso di questa consiliatura sono stati colpevolmente procrastinati, sono venuti al pettine. La vicenda PRG, nella quale si registra l’inerzia di questa maggioranza ne è l’esempio e l’atteggiamento di alcune forze politiche che sostengono il Sindaco sulla votazione di ieri ne è la dimostrazione. La maggioranza va in frantumi su una pratica semplice che in condizioni normali si sarebbe votata in tre minuti. Crediamo che non si possono fare giochi e ripicche sulle spalle dei cittadini nascondendosi dietro a princípi che in altre occasioni si è dimostrato di non considerare. Appare singolare, tra l’altro, la presa di posizione dell’assessore delegato alla materia in aperto ed evidente contrasto con il partito di maggioranza relativa. Il gruppo INSIEME per SPOLETO, da ieri secondo gruppo per consistenza in Consiglio Comunale grazie all’adesione della consigliera Loretoni, si chiede e chiede al PD spoletino quanto possano essere ancora tollerabili certi atteggiamenti e se quella maggioranza che ha amministrato fino ad ora Spoleto esiste ancora. Per quanto ci riguarda l’interesse generale viene prima delle aspettative e dei mal di pancia di qualche cespuglio che oggi scopre la libertà di coscienza pur sedendo comodamente in Giunta.

Donatella Loretoni

Giancarlo Cintioli

Paolo Piccioni