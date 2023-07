“PRG bocciato, il Sindaco Sisti nomini un Commissario ad acta”

Il comunicato stampa di 7 consiglieri Comunali

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Nei giorni scorsi è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale che dichiara incostituzionale il nostro Piano Regolatore Generale, approvato con delibera 107 del C.C. nel 2003 e 50 del 2008, al quale era stato contestato un vizio sul parere della micro zonizzazione sismica.

Con una precedente delibera del Consiglio dell’aprile del 2014 si pensava di aver messo in sicurezza il PRG e tutte le conseguenze che ne sarebbero potute scaturire e che invece ora potrebbero verificarsi.

Quali conseguenze?

La prima riguarderebbe quei cittadini che, avendo costruito su terreni diventati edificabili, si ritroverebbero con uno stabile realizzato su un terreno ritornato agricolo.

La seconda sarebbe in carico al Comune – e quindi a tutti noi – visto che quei cittadini, costretti a pagare l’IMU maggiorato per i terreni passati da agricoli ad edificabili, avrebbero diritto a chiedere il rimborso di quanto versato nei precedenti 5 anni, con l’evidente rischio di far saltare i conti del Comune.

Riteniamo pertanto opportuno che si nomini un competente “Commissario ad acta” per gestire questa delicata vicenda.

Suggerimento questo che scaturisce dal fatto che, come esplicitato nel curriculum del Sindaco e da quanto risulta dal piano delle consulenze del Comune di Spoleto del 2008, pubblicato anche sui giornali, una società riconducibile allo stesso Sindaco Sisti avrebbe fornito in passato assistenza tecnica per il PRG di Spoleto.

Ci appare dunque non conveniente ed appropriato che, colui il quale ha partecipato a suo tempo alla stesura del PRG dichiarato oggi nullo, si adoperi, in virtù dell’attuale veste politica, per metterci una pezza, con il rischio di nuove impugnazioni per eventuali conflitti di interesse.

Si attivi piuttosto il Sindaco per individuare qualcuno, con le carte in regola, che trovi l’adeguata e definitiva soluzione.

Spoleto, lì 31 luglio 2023 I CONSIGLIERI COMUNALI

Bececco Maria Elena

Catanossi Diego

Cretoni Alessandro

Dottarelli Alessandra

Grifoni Sergio

Imbriani Paolo

Profili Gianmarco