Prestigioso secondo posto per Sofia Proietti

La giovane pianista spoletina in evidenza al Concorso pianistico internazionale Città di Albenga

(DMN) – La pianista spoletina Sofia Proietti ha ottenuto un prestigioso secondo posto, nella categoria “G”, al Concorso pianistico internazionale Città di Albenga, giunto alla sua 34° edizione. La musicista ha eseguito magistralmente i Preludi op. 11 di Aleksander Skrjabin, mettendosi in luce tra i numerosi talenti in erba presenti al concorso.

All’evento hanno partecipato candidati di altissimo livello, valutati da una giuria di esperti presieduta dal Maestro Bruno Canino. Alla premiazione era presente anche il Direttore del Conservatorio di Genova Roberto Tagliamacco.

L’eccellente risultato ottenuto dalla nostra concittadina, in questo concorso dal respiro internazionale, contribuisce a tener alto il nome di Spoleto nel panorama musicale classico.