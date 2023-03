Presidio per l’ospedale, c’è anche Insieme per Spoleto

Il comunicato stampa

Il gruppo INSIEME per SPOLETO parteciperà alla manifestazione di protesta contro la politica sanitaria regionale e per difendere il nostro ospedale ed i servizi territoriali indetta dai gruppi di maggioranza presso la palazzina Micheli.

Parteciperemo come sempre abbiamo partecipato alle manifestazioni in difesa dell’ospedale e della sanità pubblica, senza pretendere di mettere il cappello su queste iniziative che sono di interesse generale.

Fin dall’inizio della consiliatura abbiamo detto che se avesse difeso il nostro ospedale, se avesse difeso la sanità pubblica e se si fosse schierato in difesa degli interessi della nostra città il Sindaco ci avrebbe visto al suo fianco.

Speriamo che questa presa di posizione del Sindaco e della sua maggioranza non sia solo una presa di posizione di facciata, come purtroppo appare.

Qui non si tratta di protestare solo, purtroppo, per la mancanza del cardiologo ma si tratta di protestare contro una giunta regionale che ha sfasciato la sanità pubblica di tutta l’Umbria ed ha privato la città di Spoleto del suo ospedale.

Un ospedale che avevano promesso di ripristinare come e meglio di prima.

Non si tratta di contrastare il progetto di integrazione degli ospedali del c.d. terzo polo ospedaliero ma di contestare il progetto di QUESTO TERZO POLO OSPEDALIERO.

Altro che esserne soddisfatti all’80%!

Speriamo che la manifestazione sia partecipata e speriamo che tale partecipazione spazzi via quel velo di ipocrisia, di pavidità e di connivenze che hanno caratterizzato,purtroppo, l’atteggiamento della maggioranza nei confronti della politica sanitaria della Giunta Regionale.

Speriamo, quanto prima, di poterne discutere anche in Consiglio Comunale senza atteggiamenti di chiusura che hanno come fondamento più il risentimento personale che la politica.