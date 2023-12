Davide Santandrea è il visitatore n. 50.000

Presenze record alla Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto che prima della fine dell’anno supera 50.000 visitatori. Si chiama Davide Santandrea e viene da Roma il fortunato turista che si è aggiudicato Stemmi dipinti e scolpiti dal XIV al XIX secolo, il primo volume de “I Quaderni della Rocca”, una collana dedicata ai visitatori che vogliono guardare al fortilizio albornoziano e al Museo con fare attento e consapevole. In omaggio anche una tote bag con il logo della Rocca.

Grazie a questo nuovo primato l’imponente fortezza, centro culturale di risonanza regionale e nazionale, si conferma il principale attrattore di Spoleto e traino del sistema di rete rappresentato dalla Spoleto Card. Un obiettivo raggiunto grazie ai numerosi turisti italiani e stranieri, ma anche grazie agli spoletini che sono saliti sul Colle Sant’Elia in occasione dei numerosi eventi che l’hanno animato: dai concerti della stagione estiva, agli appuntamenti di “Mezz’ora dopo la chiusura” e alla didattica per le scuole.

Piena soddisfazione per il risultato ha espresso la direttrice Paola Mercurelli Salari, che ha dichiarato: “Questo traguardo è frutto del lavoro di quanti quotidianamente vivono la Rocca: personale tecnico, assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza, addetti del concessionario Sistema Museo. Tutti con passione si dedicano alla promozione, alla valorizzazione e alla tutela del monumento e delle collezioni che ospita. Stiamo lavorando per preparare la Rocca a nuove sfide che consentiranno al complesso di ampliare ancora i suoi pubblici”.

In calendario una serie di eventi pensati per le festività natalizie: Martedì 26 dicembre e 2 gennaio- ore 11.00 – Storie di dame e cavalieri

Venerdì 12 gennaio – ore 17.00 – Mezz’ora dopo la chiusura: San Ponziano e altri decollati

