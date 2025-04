Presente anche a Sinalunga l’MTB Spoleto

Sono tornate in pista, domenica, le ruote competitive del MTB Spoleto, in una delle prove clou della stagione, la Sinalunga Bike, prova valida per ben sei circuiti (tra cui anche l’Umbria Tuscany) e per questo affollata da quasi 800 partenti. Ottima Ursula Arcangeli, 2° di categoria nella W2-W3, e soprattutto capace di concludere indenne la prova, in considerazione di un acquazzone nella parte finale di gara. Nonostante un disguido in partenza, molto bene anche i ragazzotti blu-arancio nella M3: Crispini e Piermatti chiudono, rispettivamente in 15ma e 16ma posizione, sfruttando al meglio la scorrevolezza e la cura di un percorso old style che li ha portati a superare i 21 km/h di media.

Prossimi appuntamenti ravvicinatissimi: il 1° maggio in gara nell’aretino con la nuovissima Gran Fondo sulle Vie di Francesco a Pieve Santo Stefano; il 4 maggio tutti a Gualdo Tadino per la tradizionale Gran Fondo San Pellegrino, giunta alla sua 15ma edizione.